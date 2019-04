Pronostic Dijon Amiens : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Amiens va chercher un résultat à Dijon

Au plus mal ces dernières semaines, Dijon a profité des tergiversations lyonnaises pour décrocher une très belle victoire au Groupama Stadium samedi dernier (3-1). Ce vendredi, les Bourguignons affrontent Amiens dans un match très important pour le maintien. Une victoire des hommes de Kombouaré les ramènerait à 4 points de leur adversaire du soir. Le succès à Lyon a certainement reboosté le DFCO, mais il ne doit pas faire oublier les difficultés rencontrées à domicile. En effet, les partenaires de Florent Balmont sont sur 5 matchs sans victoire à Gaston Gérard. Lors du dernier match perdu face à Nice (0-1), des heurts sont intervenus entre supporters et joueurs à la fin de la rencontre.

De son côté, Amiens est sur une excellente dynamique puisque le club picard reste sur 6 matchs sans défaite. La rencontre jouée face à Saint-Etienne le week-end dernier est significative de l'état d'esprit qui règne en Picardie depuis quelques semaines. Menés au score, puis en infériorité numérique, les Amiénois ont réussi de prendre les devants face aux Verts avant de craquer sur l'ultime opportunité stéphanoise (2-2). Ce nul face au 4du classement a mis en évidence les qualités collectives de cette équipe, mais aussi ces individualités comme Konaté double buteur, ou les dribbles dévastateurs de Mendoza. Dijon a certes réussi un coup face à une formation de Lyon la tête dans le seau, cependant Amiens est bien en cette fin de saison et propose un jeu plus complet. Nous voyons les Picards en mesure d'accrocher au moins un nul en Bourgogne.