Pronostic Dijon Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dijon se reprend face à Amiens

Au départ de la saison, Dijon et Amiens faisaient partie des candidats déclarés aux playoffs. Actuellement, ces deux formations sont loin de répondre aux attentes puisqu’elles bataillent pour leur maintien. En effet, le club bourguignon est en 17position, tandis que la formation picarde est un cran derrière à la 18place, dans la zone de relégation. Cette opposition entre ces deux équipes pas au mieux est importante pour le maintien. Relégué de Ligue 1, le DFCO avait anticipé en opérant un recrutement intelligent, qui devait lui permettre de retrouver l’élite rapidement. Les arrivées des expérimentés Congré, Reynet ou Pi, plus celle du buteur Le Bihan, semblaient être d’excellents choix. La réalité du terrain est bien différente puisque le club bourguignon souffre. L’arrivée de Patrice Garande à la place de Linarés avait permis au DFCO de se relancer avec 3 victoires consécutives face à Bastia, Dunkerque et Caen. Mais alors que l’on pensait que la saison des Dijonnais était finalement lancée, les deux défaites consécutives face à Valenciennes et le Havre sont venus rappeler que l’équilibre était toujours fragile.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Amiens enchaîne sa seconde saison en Ligue 2, suite à sa relégation de L1. Les Picards ont réussi l’essentiel l’an passé, en se sauvant, malgré la vague de départs qui a touché le club suite à sa descente en L2. Cette saison, la formation amiénoise est entrainée par Philippe Hinschberger qui sort d’un excellent exercice avec Grenoble. Cependant, l’ancien coach isérois ne semble pas avoir trouvé la bonne formule dans son nouveau club puisqu’Amiens végète dans la zone de relégation. Depuis le début de saison, les Picards n’ont remporté qu’une seule rencontre sur la pelouse du Roudourou à Guingamp. Lors des dernières semaines, les Amiénois ont montré des signes d’amélioration qui se caractérisent par une accumulation de matchs nuls (6 lors des 7 dernières journées). Dans cette affiche de bas de tableau, Dijon qui évolue à domicile, part favori et devrait prendre au moins le point du match nul face à Amiens.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Dijon Amiens détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !