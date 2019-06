Pronostic Danemark U21 Serbie U21 : Analyse, prono et cotes du match du Championnat d'Europe Espoirs 2019

Objectif 2e place pour le Danemark U21 face à la Serbie U21

Présent dans le groupe B de ce championnat d'Europe Espoirs, le Danemark occupe le 2rang du classement avec 3 points au compteur. Comme attendus par les observateurs, les hommes de Niels Frederiksen se sont inclinés contre le favori de la poule, l'Allemagne, lors de la 1journée (1-3). En revanche, ils ont pris une belle option sur la 2place jeudi dernier avec cette victoire acquise face à leur concurrent le plus sérieux, l'Autriche, sur le même score (3-1). Il leur faudra désormais battre le dernier du classement, la Serbie, tandis que, dans le même temps, l'Autriche aura fort à faire contre l'Allemagne. En face, la Serbie n'a toujours pas glané le moindre point et est d'ores et déjà éliminée. Les partenaires du buteur Luka Jović sont éliminés après leur défaite face à l'Autriche (0-2)et la correction reçue par l'Allemagne (1-6). Malgré un bel effectif, la Serbie U21 n'y est pas du tout. Opposé à un adversaire très décevant et complètement démobilisé pour cette ultime rencontre de la phase de poules, le Danemark a une belle opportunité de l'emporter ce samedi et ainsi continuer à croire en ses chances de qualification. Pour cela, il lui faudra terminer meilleur 2