Pronostic Danemark U21 Autriche U21 : Analyse, prono et cotes du match du Championnat d'Europe Espoirs 2019

L'Autriche U21 peut confirmer face au Danemark U21

Afin de valider son ticket pour ce championnat d'Europe Espoirs, le Danemark a dû s'employer pour s'adjuger, avec 1 petit point d'avance sur la Pologne, la tête de son groupe de qualification. Lundi dernier, les Scandinaves se sont logiquement inclinés face à l'équipe la plus forte a priori de la poule, l'Allemagne (1-3). Nettement dominés, les Danois ont concédé un revers logique, sauvant l'honneur en marquant sur penalty alors que le score était de 0-3. Offensivement, l'équipe aligne les ailiers Skov (Copenhague) et Bruun Larsen (Dortmund) et dle buteur Ingvartsen (Genk). L'Autriche a surpris les observateurs pour son entrée en lice dans la compétition en prenant le dessus sur la Serbie (3-1), un adversaire qui l'avait devancé dans le groupe 7 des éliminatoires. Les Autrichiens ont fait état d'une belle solidité défensive en empêchant la Serbie de cadrer la moindre frappe. Ce résultat autrichien fait suite à une préparation réussie qui avait notamment vu les hommes de Werner Gregoritsch dominer l'équipe de France le 11 juin dernier (3-1). En confiance, l'Autriche peut confirmer ses belles dispositions actuelles en prenant au moins un point face au Danemark ce jeudi.