Pronostic Danemark U21 Allemagne U21 : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de l'Euro Espoirs

Le Danemark tend un piège à l’Allemagne

Sorti premier de son groupe de qualification, le Danemark est resté invaincu sur son parcours en alignant 8 victoires pour 2 matchs nuls. Les Vikings ont dominé la Roumanie, l’Ukraine, la Finlande, l’Irlande du Nord et Malte. Sur leur lancée, les Danois ont réalisé une excellente première partie d’Euro en remportant leur groupe devant la France, la Russie et l’Islande. Surprenants, les Vikings ont surpris les Bleus d’entrée (0-1) en s’appuyant sur leur solidité défensive. La sélection danoise a ensuite enchaîné face à l’Islande (0-2) et la Russie (3-0). Impressionnant depuis 2 ans, le Danemark arrive en pleine confiance en Hongrie et sans avoir concéder de but lors de la phase de poules.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Allemagne s’est qualifiée pour la phase finale en remportant son groupe devant la Belgique, la Bosnie, le Pays de Galles et la Moldavie. Les Allemands ont connu un parcours en dents de scie avec 6 victoires et deux défaites face à la Belgique. A l’image de l’équipe de Joachim Löw, cette sélection U21 se montre irrégulière. Lors de la 1phase de cet Euro en mars, les Allemands ont souffert pour se qualifier, finissant à égalité avec les Pays-Bas et la Roumanie. Une différence de but favorable leur a permis de devancer la sélection roumaine. Dans cette équipe, on retrouve notamment le milieu de Wolfsbourg, Baku, ainsi que l’attaquant de Salzbourg, Berisha. En pleine confiance, le Danemark devrait tenir tête à une sélection allemande décevante en s’appuyant sur sa solidité défensive.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Danemark U21 Allemagne U21 détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !