Pronostic Danemark Tunisie : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du Monde 2022

Nos pronostics pour Danemark - Tunisie

Des Danois ambitieux

La Tunisie en crise ?

Le Danemark regorge de talents

Les compos probables pour Danemark - Tunisie :

Les Dynamites Danoises font parler la poudre

Le Danemark se présente au Qatar avec de grosses ambitions très légitimes. L'an passé, les coéquipiers de Simon Kjaer ont agréablement surpris la planète football en se frayant un chemin jusqu'en demi-finale de l'Euro, battus après les prolongations par l'Angleterre. Par la suite, ils ont confirmé leurs très bonnes dispositions actuelles. Engagé dans le groupe F des qualifications pour la Coupe du Monde 2022, le Danemark a survolé la concurrence (9 victoires et 1 défaite) pour s'adjuger la 1ère place du classement, devant l'Ecosse et l'Autriche notamment. En juin et septembre dernier, les hommes de Kasper Hjulmand ont marqué les esprits en battant deux fois la France. En revanche, battus à 2 reprises par la Croatie, ils ont du se contenter de la 2ème place du groupe 1 de la Ligue des Nations A et ne sont donc pas qualifiés pour le Final 4.La Tunisie s'est certes qualifiée pour cette Coupe du monde mais n'a pas réellement brillé ces dernières années sur la scène internationale. Eliminés au premier tour en Russie il y a 4 ans et dès les 1/4 de finale de la dernière CAN, les Aigles de Carthage traversent en plus une phase assez difficile avec une polémique autour de la constitution de la liste des joueurs qui disputeront ce Mondial. En effet, les débats se sont enflammés quant à la présence de 4 gardiens dans la liste du sélectionneur et l'absence surprise de Saâd Bguir, milieu offensif tunisien de l'Abha Club, évincé à la dernière minute sans explication. Dans un climat loin d'être serein, les partenaires de Wahbi Khazri ont tout de même pu l'emporter devant l'Iran en amical la semaine dernière (2-0), quelques semaines après une claque reçue au mois de septembre face au Brésil (5-1) qui a affiché leurs lacunes au plus haut niveau.Pour le Danemark, l'expérimenté défenseur central Verstergaard n'a pas été convoqué pour cette Coupe du Monde. Kasper Hjulmand n'est pas démuni dans ce secteur de jeu puisque les tauliers Kjaer et Christensen sont bien là tandis que l'ancien Andersen constitue une belle alternative. Christian Eriksen a fait un retour remarqué en sélection. Il fait partie des cadres avec Schmeichel, Maehle, Hojbjerg ou encore Delaney.Du côté de la Tunisie, le sélectionneur a décidé de se passer des services des pensionnaires de Ligue 1 Valéry et Khaoui et du milieu offensif Bguir. Excellent dans le championnat qatari, l'attaquant Msakni joue un rôle important aux côtés du meilleur buteur de la sélection Khazri et du jeune ailier Ben Slimane. On retrouve également le défenseur Talbi, très bon avec Lorient cette saison, et le milieu formé à Montpellier Shkiri.: Schmeichel - Kristensen, Kjaer, Christensen, Maehle - Hojbjerg, Delaney - Skov Olsen, Eriksen, Daamsgard - Braithwaite.: Ben Saïd - Dräger, Ifa, Talbi, Abdi - Shkiri, Sassi, Ben Romdhane - Ben Slimane - Khazri, Msakni.Dans la foulée de ses excellentes dernières prestations, le Danemark, qui peut s'appuyer sur un groupe bien fourni à la fois en qualité et en quantité, peut viser assez haut dans ce Mondial. Cela passe évidemment par un succès face à la Tunisie et les Dynamites Danoises pourraient bien remplir cet objectif grâce à leur collectif déjà bien huilé qui devrait leur permettre de s'imposer avec la manière dans ce match. Le revenant Christian Eriksen a affiché une belle efficacité dernièrement en sélection et il pourrait se distinguer ce mardi.