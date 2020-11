Pronostic Danemark Suède : Analyse, prono et cotes du match amical international

Danemark – Suède : des Vikings sur la défensive

En préparation des futures rencontres de Ligue des Nations, le Danemark reçoit la Suède en amical ce mercredi. Huitième de finaliste du dernier Mondial en Russie, le Danemark a décroché sa place pour le prochain championnat d’Europe en terminant 2de son groupe derrière la Suisse. Dans cette nouvelle Ligue des Nations, les Danois étaient mal partis avec une défaite face à la Belgique et un nul face à l’Angleterre. Les partenaires de Simon Kjaer se sont repris lors du dernier rassemblement en s’imposant face à l’Islande (0-3) et surtout à Wembley face à la sélection des Three Lions (0-1) grâce à une réalisation de l’ex-Christian Eriksen. Deuxième de son groupe, le Danemark affronte l’Islande ce week-end et en cas de succès, les Danois pourraient s’offrir une finale de groupe lors de la dernière journée face à la Belgique. Le sélectionneur Kasper Hjulmand a rappelé son habituel groupe, avec les Eriksen, Poulsen, Dolberg, Delaney ou Kjaer.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Suède a été l’une des surprises du dernier Mondial en atteignant les quarts de finale face à l’Angleterre. Tombé dans un groupe de qualification à l’Euro plutôt relevé, les hommes de Janne Andersson ont assuré l’essentiel en terminant 2derrière l’Espagne. En revanche, les Suédois réalisent une Ligue des Nations catastrophique puisqu’ils ont perdu leurs 4 rencontres face au Portugal (2-0 et 3-0), face à la France (0-1) et contre la Croatie (1-2). Au niveau de l’effectif, la Suède ne peut pas compter sur son habituel capitaine Andreas Granqvist, blessé. Ce dervy entre deux solides sélections devrait être cadenassée, le pari « Les 2 équipes ne marquent pas » (qui couvre aussi le 0-0), passé lors des 5 dernières rencontres du Danemark, semble intéressant sur cette rencontre.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Danemark Suède détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !