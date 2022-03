Pronostic Danemark Serbie : Analyse, cotes et prono du match amical international

Le Danemark se reprend face à la Serbie

Profitez de 200€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 200€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Danemark Serbie :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Demi-finaliste du dernier Championnat d’Europe, le Danemark s’est brillamment qualifié pour le prochain Mondial en survolant son groupe de qualification. En effet, les Danois ont remporté 9 matchs pour une seule défaite, concédée lors de la dernière journée en Ecosse. De plus, le bilan des Vikings est excellent avec 30 buts inscrits pour seulement 3 encaissés. Ces bonnes dispositions confirment l’excellente image laissée lors de l’Euro, où le Danemark avait été tout proche de se qualifier pour la finale. Le week-end dernier, les Danois affrontaient les Pays-Bas, à l'extérieur, en amical. Malgré le revers concédé à Amsterdam face aux(4-2), le grand moment de la soirée fut l’entrée en jeu d’Eriksen. Victime d’un malaise lors de l’Euro, le maître à jouer danois a retrouvé un club où il est autorisé à jouer, Brentford, et a été rappelé pour ce rassemblement par son sélectionneur. Entré en début de seconde période, le milieu danois a mis 2 minutes à trouver le chemin des filets. Elu homme du match par ses fans, Eriksen pourrait être présent d'entrée contre la Serbie, aux côtés des Schmeichel, Andersen, Maehle, Delaney, Hojbjerg, Poulsen ou Dolberg.chezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Serbie a également décroché son billet pour le Mondial 2022 en dominant un groupe dans lequel on retrouvait notamment le Portugal. Les Serbes sont d’ailleurs allés chercher leur qualification sur la pelouse portugaise en ramenant un succès décisif. Comme souvent avec la Serbie, c’est Mitrovic qui a inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel. En fin de semaine dernière, la sélection serbe est allée s’imposer sur la pelouse de la Hongrie en profitant d’un but de Nagy contre son camp. Pour ce rassemblement, Dragan Stojkovic a également convoqué les Nastasic, Lukic, Tadic, Kostic, Grujic ou Jovic. Cette opposition entre deux sélections en forme devrait nous offrir un match agréable. Au regard de ce qu’il a proposé depuis plusieurs semaines et de la fabuleuse force donnée pendant l'Euro par le public danois qui attend de célébrer son héros Eriksen, le Danemark part favori lors de ce match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Danemark Serbie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !