Pronostic Danemark Pays de Galles : Analyse, prono et cotes du match de la Ligue des nations

Reprise du boulot pour les Danois

La sélection danoise a fait le "buzz" cette semaine pour les tensions ayant eu lieu entre ses joueurs et la Fédération. Cette affaire a en effet contraint la Fédération danoise à envoyer des joueurs de futsal disputer un match amical en Slovaquie (défaite 3-0). Les problèmes ont finalement été réglés, et l'habituelle sélection sera bien présente ce dimanche face au pays de Galles en Ligue des nations. Pour ce match, le sélectionneur Åge Hareide a choisi un groupe similaire à celui du Mondial, avec seulement 4 joueurs absents (William Kvist et Michael Krohn-Dehli ont pris leur retraite internationale, tandis que Nicolai Jorgensen et Kasper Dolberg sont blessés). Devant, on devrait retrouver le néo-Bordelais Cornelius avec, à ses côtés, Poulsen et Sisto, et Christian Eriksen en soutien derrière eux. Le Danemark s'appuie également sur un secteur défensif très performant, comme on a pu le voir pendant le Mondial. Ce choix tactique engendre des rencontres peu spectaculaires, une seule rencontre sur les 12 dernières des Danois ayant offert plus de 2 buts (Barrage retour du Mondial disputé en Irlande).Le pays de Galles a parfaitement lancé sa Ligue des nations avec une victoire écrasante sur l'Irlande jeudi (4-1). Le nouveau coach gallois Ryan Giggs a réussi quelques paris gagnants en faisant jouer le jeune Connor Roberts, défenseur de Swansea et 4buteur de son équipe, et le très prometteur joueur de Chelsea Ethan Ampadu, qui a rayonné dans l'entrejeu. À la suite de l'affaire du match contre la Slovaquie, les Danois auront à cœur de se rattraper devant leur public en s'imposant face à une équipe galloise qui gagne peu à l'extérieur (matchs nuls en Australie, Irlande et Serbie lors des derniers éliminatoires pour le Mondial 2018). Nous voyons donc le Danemark obtenir au moins le nul à domicile dans une rencontre fermée (avec moins de 3 buts).