Pronostic Danemark Islande : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

Le Danemark enfonce l'Islande

Huitième de finaliste de la dernière Coupe du Monde, le Danemark a décroché sa place pour le prochain championnat d'Europe en terminant 2d'un groupe dominé par la Suisse. Dans cette Ligue des Nations, les Danois réalisent un excellent parcours malgré leur défaite inaugurale face à la Belgique (0-2). Depuis, le Danemark a partagé les points avec l'Angleterre (0-0), et s'est imposé en Islande (0-3). Les partenaires de Kasper Schmeichel ont ensuite réalisé une excellente opération en s'imposant lors du match retour face à l'Angleterre à Wembley (1-0), sur un penalty d'Eriksen. Ces deux derniers succès permettent aux Vikings d'occuper la seconde place du groupe. En cas de succès ce samedi, les Danois peuvent espérer s'offrir une place dans le Final 4. En milieu de semaine, la sélection danoise a confirmé son excellente dynamique en dominant la Suède en amical (0-2). Présente à l'Euro 2016 et à la Coupe du Monde 2018, la sélection islandaise rencontre plus de difficultés. Troisième de son groupe de qualification pour l'Euro, l'Islande a été battu en finale de barrages jeudi par la Hongrie (2-1) et ne participera donc pas au groupe de la France. Dans cette Ligue des Nations, les partenaires de Sigurdsson sont derniers de leur groupe et n'ont déjà plus aucune chance de se maintenir en Ligue A. Concerné pour aller chercher la 1place du groupe, le Danemark devrait battre une Islande condamnée et sans doute mentalement touchée par sa défaite en barrages jeudi.