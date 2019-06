Pronostic Danemark Irlande : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

Le Danemark mieux que l’Irlande !

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Danemark - Irlande chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Danemark a terminé en tête de son groupe de Ligue des Nations B, où l’on trouvait aussi déjà l’Irlande (que le Danemark avait déjà battu en barrage du Mondial 2018), et évoluera dans l’élite des Nations européennes la saison prochaine. Ce week-end, place aux qualifications pour le prochain Euro. Pour l'instant, les hommes d’Hareide ont disputé un seul match face à la Suisse, réalisant une excellente opération à Bâle en allant chercher un nul inespéré (3-3). Menés 3-0 à la 76e minute, les Danois ont réussi l’incroyable en revenant au score. Le Danemark ne compte qu’un point mais a seulement joué un match en déplacement. Dans cette formation, on retrouve évidemment Eriksen le milieu des Spurs, très convoité lors de cet intersaison, mais aussi les excellents Kjaer, Christensen ou Poulsen.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Irlande a très bien débuté sa campagne de qualification en remportant ses deux rencontres face aux modestes formations de Gibraltar (0-1) et de Géorgie (1-0). Les hommes de McCarthy abordent cette rencontre en tête de leur groupe avec 6 points, mais sans grande confiance vu leurs difficultés à l'emporter face à Gibraltar et la Géorgie. En reconstruction, cette sélection irlandaise est composée de plusieurs joueurs évoluant dans les championnats anglais, à l’image de Coleman, Whelan, McClean ou Keogh mais a grandement régénéré son effectif (seuls 8 des 23 joueurs actuels comptent plus de 15 sélections). Dans ce match, une formation du Danemark plus talentueuse devrait devant son public.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un 1er pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Danemark Irlande détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !