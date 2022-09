Pronostic Danemark France : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations + 100€ offerts DIRECT

Après le 2/3 sur le premier match des Bleus de jeudi, on vous donne nos pronostics Danemark - France. Pour les jouer, Winamax vous offre 100€ DIRECT

Le Danemark sur courant alternatif

Mondial et maintien en vue pour la France

La France, une pléiade de blessés mais des remplaçants qui assurent

Les compos probables pour Danemark - France :

La France assure son maintien

Le Danemark est en pleine progression depuis plusieurs saisons. La sélection danoise a ensuite été l’une des très belles satisfactions du dernier championnat d’Europe en atteignant les demi-finales face à l’Angleterre. Sur leur lancée, les partenaires de Kasper Schmeichel ont facilement décroché leur ticket pour le Mondial 2022 où ils retrouveront l’équipe de France dans leur poule. En Ligue des Nations, les Danois se sont montrés très efficaces au moins de juin dernier en remportant 3 de leurs 4 derniers matchs. Après avoir renversé la France au stade de France (2-1) grâce à l’entrée gagnante de Cornelius, le Danemark avait dominé l’Autriche lors de leurs deux oppositions. En revanche, le Danemark a éprouvé des difficultés face à la Croatie en s’inclinant lors des deux affrontements, une fois en juin à domicile et une fois en milieu de semaine en Dalmatie (2-1), ce qui lui a fait perdre la tête du groupe. Le maître à jouer danois Eriksen pensait apporter un point à son équipe en égalisant sur une frappe magistrale, mais le Rennais Madjer a surgi pour offrir la victoire aux Croates. Avec un seul point de retard sur la sélection au damier, tout est encore possible pour la première place, qualificative pour le Final 4.Championne du Monde en titre, l’équipe de France a connu un dernier championnat d’Europe décevant, incapable d’être constante dans ses performances au cours d’un match. Piqués par cet échec, les Bleus se sont brillamment repris en remportant le Final 4 de la Ligue des Nations en dominant successivement la Belgique et l’Espagne. En revanche, les hommes de Didier Deschamps ont souffert au début de cette nouvelle édition de la Ligue des Nations. Cuits physiquement en juin dernier, les Tricolores ont perdu leurs deux matchs au stade de France face au Danemark (1-2) et la Croatie (0-1), pour deux résultats nuls en déplacement face à la Croatie (1-1) et l’Autriche (1-1). Jeudi, les Tricolores se sont repris en dominant logiquement l’Autriche (2-0) au Stade de France, malgré de nombreuses blessures. Didier Deschamps a dû apprécier la réaction de ses joueurs qui ont longtemps buté sur le portier autrichien avant de casser le verrou par l’inévitable Kylian Mbappé. Rappelé chez les Bleus, Giroud a confirmé son excellente forme en marquant le 2but des Tricolores sur un service parfait de Griezmann. Cette performance est venue redonner de la confiance aux Bleus à quelques semaines du début du Mondial.Le Danemark déplore quelques absences pour ce rassemblement international notamment au milieu de terrain et en attaque où les Norgaard, Wind, Skov, Cornelius, Verstergaard et Poulsen font défaut. En revanche, les cadres qui ont permis au Danemark d’atteindre la demi-finale de l’Euro sont bien présents avec les Delaney, Hojbjerg, Maelhe, Kjaer, Christensen, Braithwaite ou le numéro 10 Eriksen, revenu à un très bon niveau depuis son retour à la compétition. De son côté, Didier Deschamps voit les coups durs s’accumuler. En effet, le sélectionneur français déplorait les absences de Pogba, Benzema, Kanté, des frères Hernandez, Coman, Lloris ou Digne. En cours de rencontre face à l’Autriche, les Bleus ont rapidement perdu Koundé avant que Maignan ne sorte à la mi-temps pour une gêne au mollet. Malgré cette avalanche de blessures l’équipe de France a réalisé un match solide avec des novices en vue à l’image de Badiashile et Fofana. De leurs côtés, les cadres ont répondu présents à l’image des Mbappé, Varane ou Griezmann. Dans un secteur particulièrement touché par les absences, la doublette Fofana – Tchouameni a livré une très belle prestation dans le cœur du jeu. Le Madrilène prouve qu’il est bien mieux qu’un remplaçant et a marqué des points en vue du Mondial. Pour compenser les absences de Koundé et Maignan, DD devrait faire confiance à Saliba et Areola.: Schmeichel – Maehle, Christensen, Andersen, Kristensen – Delaney, Hoejberg, Wass – Eriksen, Braithwaite, Olsen: Areola - Clauss, Saliba, Varane, Badiashile, Mendy - Tchouaméni, Fofana - Griezmann - Giroud, Mbappé.En s’imposant en milieu de semaine face à l’Autriche, l’équipe de France a quitté la dernière place du groupe. En revanche, le maintien n'est pas assuré puisque les Bleus ne possèdent qu’un point d’avance sur la sélection autrichienne. Pour conserver sa place en Ligue A, la bande à Deschamps devra faire au moins aussi bien que celle de Rangnick qui accueillera la Croatie. Ce dimanche, les Tricolores affrontent une équipe du Danemark qui sera contrainte de s’imposer si elle souhaite disputer le Final 4. Obligé de prendre des risques au fil de la rencontre, le Danemark pourrait subir les contre-attaques rapides des Français avec la vitesse des Mbappé ou Dembélé. Revigorée par son succès face à l'Autriche, l'équipe de France a les armes pour s'imposer au Danemark et conserver sa place en Ligue A.