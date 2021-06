Pronostic Danemark Finlande : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro

Le Danemark solide face à la Finlande

Huitième de finaliste du dernier Mondial, le Danemark s'était appuyé sur sa solidité défensive pour accrocher des résultats. Avec Schmeichel, Christensen, Kjaer, Delaney ou Hojbjerg, les Danois possèdent une ossature robuste. Ils ont également du potentiel devant avec les Eriksen, Braithwaite, Dolberg et Poulsen. Sur la lancée de son parcours en Russie, la sélection danoise a fini en 2e position de son groupe de qualification derrière la Suisse. En progression, les Vikings ont réalisé une excellente campagne de Ligue des Nations en finissant en 2position derrière la Belgique. Lors de cette compétition, les partenaires de Daniel Wass ont réalisé l'exploit de s'imposer à Wembley face à l'Angleterre. Le Danemark a poursuivi sur cette dynamique en remportant ses 3 matchs de qualification pour le Mondial 2022 face à Israël (0-2), la Moldavie (0-8) et l'Autriche (0-4). Globalement impressionnants, les Danois ont disputé deux rencontres amicales en prévision de cet Euro avec un match nul face à l'Allemagne (1-1) et un succès sur la Bosnie (2-0). Tous les cadres de cette sélection sont bien présents sur cet Euro.

En face, la Finlande va participer à sa première phase finale de compétition internationale. Pour en arriver là, les Finlandais ont réalisé une très bonne campagne de qualification en finissant 2derrière une intouchable Italie. Cette performance historique s'est confirmée en Ligue des Nations avec une nouvelle deuxième place de groupe, obtenue cette fois derrière le Pays de Galles, mais devant des sélections comme l'Irlande ou la Bulgarie. En revanche, les derniers matchs disputés avant cet Euro ne sont guère rassurants pour les partenaires du buteur de Norwich Teemo Pukki, puisqu'ils ont été battus par la Suisse (3-2), la Suède (2-0) et l'Estonie (0-1). Très solide sélection et disputant ce match à domicile, à Copenhague, le Danemark devrait s'imposer face à une formation finlandaise qui découvre l'Euro. Les Danois pourraient même s'imposer sans encaisser de but, comme lors de 12 de leurs 13 derniers succès, et avec un but d'un Christian Eriksen souvent très bon avec sa sélection.