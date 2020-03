Pronostic Curico Unido Union La Calera : Analyse, prono et cotes du match de la Primera Division du Chili

Match nul dans l'affiche chilienne entre le Curico Unido et l'Union La Calera

Cette 8journée du championnat du Chili nous offre une affiche pour les places de tête. En délicatesse la saison passée, le Curico Unido est 3pour l'instant au classement avec un bilan de 5 victoires, 1 nul et 1 défaite. A domicile, le club du gardien international Garces Contreras a fait quasiment le plein avec 3 victoires pour 1 nul. Lors de la dernière journée, le Curico Unido est allé chercher un nul chez une bonne équipe d'Antofagasta, preuve qu'elle sera embêter les meilleures cette saison. En face, l'Union La Calera est 2avec le même nombre de points que son adversaire du soir. 4la saison passée et dispute la Copa Sudamericana où il vient de sortir le Fluminense de l'ancien Parisien Néné après deux matchs nuls (1-1 au Brésil et 0-0 au Chili). Très solide (seulement 6 buts encaissés depuis le début de saison en championnat) et plus expérimenté, l'Union La Calera a un match difficile chez le Curico Unido et les deux équipes pourraient se satsifaire d'un match nul.