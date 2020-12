Pronostic CSKA Sofia AS Roma : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

La Roma pour la confiance chez le CSKA Sofia

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce CSKA Sofia AS Roma :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Longtemps invaincue sur les terrains (elle avait seulement perdu son premier match de championnat sur tapis vert pour avoir aligné un joueur non qualifié), la Roma vient de subir deux coups d'arrêt en championnat avec une grosse défaite chez un Naples sans doute habité par l'esprit de Diego Maradona (4-0) et un nul à domicile face à un autre bien classé, Sassuolo (0-0). Dans ce groupe d'Europa League en revanche, la Roma est déjà qualifiée avec un bilan quasi-parfait de 5 victoires pour 1 nul face au CSKA.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le CSKA Sofia a pris 2 points seulement dans cette poule, face à la Roma donc à l'Olimpico, et à Cluj la semaine passée. A domicile en revanche, le club bulgare s'est incliné sans marquer le moindre but sur ses deux premiers matchs (0-2 contre Cluj et 0-1 contre les Young Boys). Dans ce match sans enjeu, le CSKA Sofia devrait logiquement baisser pavillon face à une équipe sans doute B de la Roma qui aura toute de même fière allure.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic CSKA Sofia AS Roma détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !