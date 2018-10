Pronostic CSKA Real Madrid : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

1

Des buts de chaque côté entre le CSKA et le Real Madrid

Dans le cadre de la première journée de Ligue des Champions il y a 15 jours, le CSKA a ramené un point de son déplacement de Plzen (2-2). Menés 2-0, les Moscovites sont revenus au score en deuxième période. Quatrième et distancé du Zenit qui est leader dans son championnat russe, le CSKA reste néanmoins sur huit matchs sans défaite et reste compliqué à jouer dans son stade. Ce week-end, les Russes se sont imposés sur la pelouse du 8du championnat avec un but de l'inévitable Fedor Chalov. Le jeune Russe de 20 ans a inscrit la bagatelle de 8 buts en 10 rencontres cette saison. Espoir de tout un pays, il sera l'atout offensif numéro 1 du CSKA face auxLes Russes espèrent profiter du passage délicat du Real (nul à Bilbao, lourde défaite à Séville, nul dans le derby madrilène ce week-end). De plus, Lopetegui déplore des absences majeures pour ce match : Gareth Bale, Isco, Marcelo et Sergio Ramos, soit quatre titulaires et cadres de cette formation. Cependant, le CSKA encaisse généralement beaucoup de buts en coupe d'Europe. Vainqueur 3-0 contre la Roma, le Real devra prendre des points à Moscou, et il faudra sans doute marquer pour cela. Entre un CSKA fragile défensivement mais efficace offensivement et un Real souvent brillant sur la scène européenne, nous voyons les deux équipes marquer.