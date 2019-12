Pronostic Crystal Palace West Ham : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Des buts de chaque côté entre Crystal Palace et West Ham !

Cette 19journée de Premier League nous offre un derby londonien entre Crystal Palace et West Ham. Lessont actuellement calés en 12position avec 8 points d'avance sur la relégation. Les hommes de Roy Hodgson sont néanmoins dans une période compliqué avec seulement deux victoires obtenues lors des 10 dernières journées. Ce week-end, les Londoniens se sont inclinés à Saint James Park face à Newcastle (1-0) lors d'une triste rencontre.En face, West Ham vit également une saison difficile au point que Pellegrini est sur la sellette. Le technicien chilien s'en est sorti grâce aux victoires récentes de son équipe face à Chelsea (1-0) et à Southampton (1-0). Ces deux succès ont donné un peu d'air aux Londoniens qui possèdent 4 points d'avance sur la relégation. De plus, lesont vu leur match du week-end être reporté car Liverpool disputait les finales du championnat du Monde des clubs. Cette confrontation entre ces deux formations génère régulièrement des buts, puisque 9 des 11 derniers duels disputés entre Crystal Palace et West Ham se sont terminés avec des buts de chaque côté. Entre deux équipes ayant besoin de points, on pourrait voir les filets trembler des deux côtés.