Pronostic Crystal Palace West Ham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

West Ham assomme Crystal Palace

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari :

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Crystal Palace – West Ham :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Premier League nous offre lors de cette journée en milieu de semaine, un derby londonien entre Crystal Palace et West Ham. Calé à la 13position, Crystal Palace possède 11 points d’avance sur le premier relégable. Malgré cette avance confortable sur la zone de relégation, Roy Hodgson est menacé car son équipe est dans un passage compliqué. En effet, lesont remporté une seule rencontre lors des 8 dernières journées, et cela face à la lanterne rouge Sheffield United (0-2). De plus, le club du Sud de Londres s’est incliné dès son entrée en lice en FA Cup face à Wolverhampton. Pour améliorer l’effectif déjà en place, Crystal Palace vient de recruter l’attaquant français de Mayence, Jean-Philippe Mateta. Auteur de 7 buts en Bundesliga, l’ancien Lyonnais devrait apporter son sens du but aux côtés de l’excellent Wilfried Zaha.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, West Ham est l’une des belles surprises de cette première partie de saison. Lesoccupent actuellement la 7place de Premier League, avec deux points de retard sur Liverpool, 4. Arrivé en cours de saison dernière pour remplacer Pellegrini, David Moyes réalise un excellent travail. Le West Ham actuel ressemble d’ailleurs énormément à la solide formation d’Everton qu’il avait bâti lors de son passage dans la Merseyside. Hormis lors de sa défaite lors de la 1journée à Newcastle, West Ham s’est incliné uniquement face à des grosses écuries : Liverpool, Manchester United, Arsenal et Chelsea. En pleine forme, le club londonien vient de remporter ses 5 derniers matchs en encaissant un seul but. Ce week-end, lesn’ont connu aucun problème pour se défaire de Doncaster en FA Cup (4-0). En confiance et sûr de son jeu, West Ham devrait ramener au moins un nul de Selhurst Park dans une rencontre avec moins de 4 buts.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(163€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavec, sponsor d’ArsenalavecavecRetrouvez le Pronostic Crystal Palace West Ham encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !