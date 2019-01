Pronostic Crystal Palace Tottenham : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

1

Crystal Palace peut réussir un coup face à Tottenham !

Place aux seizièmes de finale de la FA Cup avec un derby londonien opposant Crystal Palace à Tottenham. Au tour précédent, les Eagles ont difficilement battu le modeste club de Grimsby dans les ultimes minutes du match grâce à Jordan Ayew. A la lutte pour le maintien en Premier League, Crystal Palace ambitionne de réaliser un beau parcours en Coupe. Les hommes de Roy Hodgson ont réalisé de très belles prestations face aux grosses écuries de Premier League. On se souvient de la victoire à l'Etihad face à City, des nuls face à United et Arsenal, ou encore du match récemment perdu de peu à Anfield (défaite 4-3). De plus, avec Townsend et Zaha, Crystal Palace dispose de virevoltants ailiers capables de mettre à mal toutes les défenses. De son côté, Tottenham s'est incliné en demi-finale retour de la Carabao Cup jeudi face à Chelsea. Mauricio Pochettino fait face à des problèmes d'effectif et déplore des absences importantes. En attaque, l'Argentin doit se passer de ses meilleurs éléments et habituels titulaires : Harry Kane, Delle Alli et le coréen Son. Face à Chelsea, l'absence de ces joueurs s'est fait fortement ressentir. Le remplaçant de Kane, l'Espagnol Llorente, a certes marqué à Stamford Bridge mais il ne pèse pas comme le fait l'international anglais. Pour ce match, nous voyons Crystal Palace s'imposer face à des dominés.