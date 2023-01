Pronostic Crystal Palace Southampton : Analyse, cotes et prono du match de FA Cup

Crystal Palace passe l’obstacle Southampton

Ce week-end est consacré aux coupes nationales en France mais aussi en Angleterre avec la FA Cup. L'une des affiches opposant deux formations de l'élite nous amène à Selhurst Park avec l'affrontement entre Crystal Palace et Southampton. Pour sa première saison à la tête des Eagles, Patrick Vieira avait amené le club londonien en demi-finale de cette FA Cup face à Chelsea. Palace aura donc à cœur d'aller le plus loin possible dans cette compétition. En Premier League, les Eagles sont dans le ventre mou du championnat à la 12place avec 7 points d'avance sur la zone de relégation. Les protégés de Vieira se montrent très inconstants depuis plusieurs semaines en alternant victoires et défaites. En effet, depuis la reprise, Palace a concédé deux lourdes défaites à domicile face à Fulham (0-3) et Tottenham (0-4), mais s'est en revanche imposé sur la pelouse de Bournemouth (0-2). Dans cette formation, on retrouve plusieurs joueurs français avec Odsonne Edouard, Jean-Philippe Mateta et la pépite Michael Olise. Le jeune ailier a été élu meilleur joueur du club en décembre par les supporters de Palace. En face, Southampton veut se servir de la FA Cup pour se relancer car les vivent une saison galère. En effet, le club du Sud de l'Angleterre occupe la dernière place du classement avec 3 points de retard sur le premier non relégable. Si tout est encore possible, Southampton fera face à de coriaces adversaires dans la lutte pour le maintien avec Wolverhampton, Everton ou West Ham. En Premier League, les hommes de Nathan Jones sont sur une terrible série de 7 journées sans la moindre victoire. Depuis la fin de la Coupe du Monde, Southampton a disputé 3 rencontres pour 3 revers face à Brighton (1-3), Fulham (2-1) et surtout en milieu de semaine face à Nottingham (0-1) dans un choc important pour le maintien. Devant son incroyable public de Selhurst Park, Palace devrait enfoncer une formation de Southampton dans le dur.