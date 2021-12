Pronostic Crystal Palace Norwich : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Crystal Palace se reprend face à Norwich

Pour l'instant, le pari tenté par Crystal Palace qui a confié à l'intersaison le poste d'entraîneur à Patrick Vieira, à la place de Roy Hodgson, ne se traduit pas vraiment au niveau des résultats. A presque mi-saison, les ne sont que 12 du classement. Battu dimanche sur la pelouse de Tottenham (3-0), Palace a confirmé ses gros problèmes à l'extérieur (6 points pris en 9 déplacements). En revanche, les Londoniens se comportent plutôt bien à domicile (6 meilleure équipe de PL), comme le montre leurs deux dernières réceptions : victoire face à Everton (2-1) et match nul à Southampton (2-2). Obligé d'entraîner à distance car positif au covid, Vieira sera privé de Zaha sur ce match, et on devrait ainsi voir Jordan Ayew et Odsonne Edouard alignés.

Ce mardi, Crystal Palace accueille une équipe de Norwich qui pourrait connaître une nouvelle descente rapide. Tout juste revenu en Premier League, le club de Pierre Lees-Melou (qui n'est plus titulaire) est lanterne rouge du championnat anglais avec seulement 10 points pris en 18 rencontres jouées. L'arrivée de Claudio Ranieri sur son banc n'a pas eu l'effet escompté et Norwich reste sur 4 défaites consécutives. Battu par Tottenham, Manchester United et Aston Villa, Norwich a pris l'eau dimanche face à Arsenal, à domicile (0-5). Intéressant dans son stade, Crystal Palace devrait pouvoir s'imposer face à une équipe en grosse difficulté.