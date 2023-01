Pronostic Crystal Palace Newcastle : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Newcastle sur sa lancée à Crystal Palace

Douzième à l'issue de la phase aller avec 23 points, Crystal Palace doit faire avec un calendrier chargé et, de plus, extrêmement costaud sur le papier. Cela n'a pas aidé le club londonien à se refaire une santé qu'il cherche toujours. Toutefois, après ses défaites en début d'année contre Tottenham (0-4) et à Chelsea (1-0), l'équipe de Patrick Vieira a limité la casse en milieu de semaine. Elle a pris un point inespéré contre Manchester United (1-1), en égalisant dans le temps additionnel sur un délice de coup-franc de Michael Olise. La Coupe du Monde a stoppé les Eagles dans leur élan. Ils restaient sur trois victoires à domicile et veulent désormais en finir avec leur série de quatre matches toutes compétitions confondues sans avoir connu le succès à Selhurst Park.

Le Mondial, en revanche, n'a pas eu d'impact du côté de Newcastle, qui poursuit sa grande saison. Les Magpies sont quatrièmes de Premier League avec une avance de cinq unités sur leur poursuivant, Tottenham. Un matelas confortable en vue d'une éventuelle qualification pour la Ligue des Champions. Défaits une seule fois en championnat, ils restent sur trois succès et deux nuls dans cet exercice. Le tout sans concéder le moindre but. Le club passé sous pavillon saoudien a entamé 2023 par un précieux partage des points chez le leader Arsenal (0-0) et retrouvé le goût de la victoire, dimanche dernier dans les derniers instants contre Fulham (1-0). Meilleure défense de PL, cette équipe de Newcastle est en mesure de profiter des déboires de Crystal Palace, qui a en plus joué en milieu de semaine, pour prolonger son envolée.