Pronostic Crystal Palace Newcastle : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Crystal Palace se méfie de Newcastle

En ouverture de la 10journée de Premier League, Crystal Palace reçoit Newcastle à Selhurst Park. Les Eagles occupent la 11place et espèrent réintégrer la première partie de tableau à l’issue de cette journée. Les hommes de Roy Hogdson ont réalisé quelques prestations intéressantes depuis le début de cette saison avec des succès sur Southampton (5du classement), Manchester United (1-3), Fulham (1-2) et Leeds (4-1). Pour leur dernière réception, les Londoniens ont certainement livré leur meilleure rencontre face au Leeds de Marcelo Bielsa avec une large victoire (4-1). Porté par un excellent Zaha, auteur de 5 des 12 buts de son équipe, Palace propose un jeu séduisant. Malheureusement pour Crystal Palace, Wilfried Zaha vient d’être contrôlé positif Covid et a manqué le déplacement au Turf Moor face à Burnley (défaite 1-0). L’absence du buteur ivoirien est préjudiciable pour la réception de Newcastle mais Hodgson compte sur Jordan Ayew et sur le jeune Eze, arrivé de QPR, et qui réalise des premiers pas intéressants dans l’élite. Michy Batshuayi, intéressant en sélection, aura également une chance à saisir.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Newcastle pointe à la 15place de Premier League mais possède déjà 7 points d’avance sur le premier relégable. Lesse sont inclinés le week-end dernier à domicile face à Chelsea (2-0), pour une seconde défaite consécutive après celle enregistrée à Southampton (2-0). Lors de la réception de Chelsea, Steve Bruce était privé de plusieurs joueurs, notamment de Callum Wilson. Le buteur arrivé de Bournemouth à l’intersaison a déjà inscrit 6 buts pour sa nouvelle équipe et il fait son retour dans le groupe. Face à une équipe de Newcastle qui n'a gagné qu'1 seul de ses 5 derniers matchs, Palace devrait accrocher au moins un nul dans un match avec moins de 4 buts.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(152€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Crystal Palace Newcastle détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !