Pronostic Crystal Palace Manchester City : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Manchester City fait le taf à Crystal Palace !

Crystal Palace a fait un grand pas vers le maintien en s'imposant à Newcastle (1-0). 12de Premier League, les comptent 11 points d'avance sur Cardiff à 5 journées de la fin et devrait donc pouvoir se maintenir sans trop de problèmes. Palace va évoluer l'esprit libéré et prêt pour réussir une nouvelle prouesse face aux Citizens après leur victoire surprenante de l'aller dans un match à buts (2-3). Offensivement, le trio Zaha, Townsend et Batshuayi espérer scorer face à l'arrière garde des. Dans son enceinte de Selhurst Park, Palace reste sur 2 défaites en 3 rencontres pour 1 victoire face à la lanterne rouge Huddersfield.

Manchester City, battu par Tottenham en quart de finale aller de la C1 mardi (1-0), doit reprendre confiance dès ce dimanche. Guardiola devrait comme à son habitude effectuer un turnover, et les Sané, De Bruyne, Gabriel Jesus, remplaçants face aux devraient débuter. Absent de la feuille de match mercredi, Bernardo Silva (souvent considéré comme le meilleur cette saison) devrait également faire son retour. Ces joueurs devraient apporter tout ce qu'il a manqué à City face à Tottenham : technique, vitesse et percussion. En course pour conserver son titre en Premier League, Manchester City ne peut se permettre de lâcher des points ce dimanche vu la dynamique actuelle de son rival Liverpool. City devrait prendre sa revanche sur Palace dans une nouvelle rencontre à buts.