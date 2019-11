Pronostic Crystal Palace Liverpool : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Liverpool enchaîne à Crystal Palace !

Crystal Palace a réalisé un début de saison correct et occupe la 12place avec 15 points. Les hommes de Roy Hodgson sont en revanche dans une période compliquée puisqu'ils viennent d'affronter successivement Manchester City, Arsenal, Leicester et Chelsea, et se retrouvent à défier Liverpool ce samedi. Palace a toujours en mémoire le fameux "Crystanbul" de 2014 où mené de 3 buts, le club londonien avait su revenir au score et priver Liverpool du titre. Néanmoins, depuis ce match, Crystal Palace connaît plus de difficultés face aux Reds qui ont d'ailleurs remporté leurs 4 dernières confrontations.

De son côté, Liverpool compte 9 points d'avance sur City qu'il vient de battre. Les Reds sont en position idéale pour décrocher un titre qui leur fuit depuis 1989. Jurgen Klopp a fait progresser son équipe ces dernières saisons et même lors des rencontres difficiles, Liverpool trouve les solutions. Les Reds s'apprêtent à vivre une fin d'année très chargée et se doivent de continuer sur leur rythme effréné. L'effectif est riche et de qualité, et Klopp arrive à rendre concernés tous ses joueurs. Vainqueur de 11 de ses 12 premiers matchs de Premier League (pour 1 nul à Manchester), Liverpool devrait s'imposer à Palace et continuer sur son incroyable série.