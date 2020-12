Pronostic Crystal Palace Leicester : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Leicester enchaîne à Crystal Palace

Positionné encore en milieu de tableau, Crystal Palace pourrait de nouveau vivre une saison sans grande saveur. Souvent solides depuis le départ de la saison, lesfinissent difficilement l'année 2020 avec seulement 2 points pris sur les 4 dernières journées et notamment cette humiliation vécue à domicile face à Liverpool (7-0). Samedi, lors du Boxing Day, Palace s'est incliné 3-0 à Aston Villa en ayant pourtant joué toute la deuxième mi-temps à 11 contre 10.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Passé tout près d'un retour en Ligue des Champions la saison passée, Leicester est parti sur les mêmes bases que l'an dernier et a signé une 1ere partie d'exercice 2020/2021 excellent.De nouveau dans le top 4, lesvient de signer 2 gros matchs successifs face à des concurrents, s’imposant sur le terrain des Tottenham Hotspurs (0-2) et tenant en respect Manchester United à domicile (2-2) pour le Boxing Day. A l’aise en déplacement, Leicester a remporté 6 de ses 7 matchs à l'extérieur cette saison en Premier League et pourrait enchaîner un 8e succès chez cette équipe Crystal Palace pas au mieux.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecRetrouvez le Pronostic Crystal Palace Leicester encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !