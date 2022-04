Pronostic Crystal Palace Leeds : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un Crystal Palace – Leeds avec des buts de chaque côté

Les Eagles de Crystal Palace viennent de vivre quelques semaines difficiles. En effet, le club londonien reste sur trois défaites consécutives, toutes concédées loin de Selhurst Park. Les protégés ont tout d’abord perdu au King Power de Leicester (2-1). Ce revers paraissait logique puisque les hommes de Patrick Vieira avaient l’esprit tourné à leur demi-finale de FA Cup face à Chelsea. Malheureusement pour les, ils ne sont pas parvenus à se qualifier pour la finale en étant dominé par des Blues qui ont fait valoir leur supériorité (2-0). Pour cette demi-finale, Vieira n’avait pas pu compter sur Gallagher, interdit de jouer contre Chelsea, club auquel il appartient et qui avait mis une clause dans son contrat comme souvent en Angleterre. Marqué par cette défaite, Palace a de nouveau subi un revers en milieu de semaine face à Newcastle (1-0). Pour mettre fin à cette terrible série, lescomptent sur le soutien de leur superbe public de Selhurst Park où ils sont invaincus depuis fin février.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Leeds connaît une saison moins vertueuse que l’an passé. Seizième de Premier League, les Peacocks ne comptent que 5 points d’avance sur Burnley. Après avoir connu un très mauvais passage, qui a poussé le club à se séparer de Marcelo Bielsa, Leeds est beaucoup mieux depuis l’arrivée de Jesse Marsch. Après une expérience délicate du côté de Leipzig, le coach américain a redonné un coup de boost au club du North Yorkshire qui reste sur 3 victoires et un nul lors des 4 dernières journées. Les Peacocks ont notamment décroché deux succès loin de leur base à Wolverhampton (2-3) et Watford (0-3) avec à chaque un but de Rodrigo qui revit en ce moment (6 buts contre 10 pour l'ancien Rennais Raphinha). En confiance, Leeds se déplace à Londres pour tenter de ramener un résultat. Entre une équipe de Palace performante à domicile et desen confiance, on pourrait voir un match avec des buts de chaque côté comme lors des 3 des 4 derniers matchs de Leeds.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Crystal Palace Leeds encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !