Pronostic Crystal Palace Chelsea : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Les Blues de Chelsea victorieux à Crystal Palace

Dans le cadre de la 34journée de Premier League, Crystal Palace reçoit Chelsea. Les sont assurés de se maintenir puisqu'ils possèdent 15 points d'avance sur Aston Villa, première formation relégable. Les hommes de Roy Hogdson ont réalisé une très bonne opération lors de la reprise en s'imposant à Bournemouth (0-2) un succès qui a permis à Palace de valider son maintien dans l'élite. Depuis, le club du sud de Londres s'est logiquement relâché comme en attestent ses 3 défaites consécutives face à Liverpool (4-0), Burnley (0-1) et Leicester (3-0), le week-end dernier.

De son côté, Chelsea a effectué une excellente reprise avec des victoires sur Aston Villa (1-2), City (2-1), puis à Leicester en FA Cup (0-1). La bande à Lampard s'est cependant fait piéger par West Ham, en milieu de semaine dernière (3-2), en encaissant un but dans les arrêts de jeu. Ce week-end, les Blues ont parfaitement réagi face à une formation de Watford en difficulté (3-0). Lampard peut s'appuyer sur des joueurs en forme dans cette dernière ligne droite comme Willian, Barkley, Pulisic ou Giroud, encore buteur ce week-end. L'international Brésilien, dont le contrat a été prolongé pour pouvoir terminer la saison avec les Blues, a signé 4 buts depuis la reprise. Mis sous pression par une équipe de Manchester United qui revient tambour battant, Chelsea doit prendre le maximum de points pour ne pas perdre sa place dans le Top 4. Les Blues devraient s'imposer à Selhurst Park face à une formation de Palace la tête tournée vers la saison prochaine.