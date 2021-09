Pronostic Crystal Palace Brighton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Crystal Palace se méfie de Brighton

En fin de saison dernière, Steve Parish le boss de Crystal Palace a décidé de tourner la page Roy Hodgson pour tenter le pari Vieira. A la recherche d’un football plus jeune et plus offensif, le propriétaire dess’est tourné vers l’ancien entraîneur de Nice. Le club londonien a connu une entame poussive mais n’a pas été épargné par le calendrier puisque lors des 5 premières journées, il a déjà affronté Chelsea (défaite 3-0), West Ham (2-2), Tottenham (victoire 3-0) et Liverpool (défaite 3-0). Victorieux à Selhurst Park des Spurs, alors leader, Crystal Palace a montré un visage intéressant avec un Wilfried Zaha percutant, bien aidé par l’activité d’un Gallagher omniprésent au milieu de terrain. De plus, en recrutant Odsonne Edouard (2 buts en 2 matchs), Palace s’est doté d’un joueur très fort dans la finition. Lors de la dernière journée, les Eagles ont été largement battus à Anfield face à Liverpool (0-3) mais ont pourtant réalisé une très bonne partie. Palace s’est fait surprendre sur 3 coups de pied arrêtés desenchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐Sans faire de bruit, Brighton réalise une excellente entame de Premier League. En effet, lesoccupent la 4place du classement, à l'orée de cette journée, avec un point de retard sur le trio Chelsea, Man U et Liverpool. Les hommes de Graham Potter ont profité d’un calendrier clément pour se défaire de Burnley (1-2), Watford (2-0), Brentford (0-1) et Leicester (2-1). Le seul faux-pas de Brighton est intervenu lors de la réception d’Everton (0-2). L’équipe du Sud de l’Angleterre a souvent pratiqué un jeu intéressant l’an passé mais connaissait des problèmes de finition. Porté par un Neal Maupay très efficace (3 buts), Brighton arrive à Londres en pleine confiance. En milieu de semaine, lesse sont défaits de Swansea en Carabao Cup. Malgré son excellent départ, Brighton pourrait souffrir à Selhurst Park face à une formation de Palace qui semble monter en puissance.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Crystal Palace Brighton encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !