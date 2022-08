Pronostic Crystal Palace Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal s’affirme à Crystal Palace

L’arrivée de Patrick Vieira dans le Sud de Londres a été bénéfique pour Crystal Palace. En effet, si les Eagles assuraient assez facilement leur maintien dans l’élite sous Roy Hodgson, le jeu proposé était loin de ravir les suiveurs. L’ancien coach de Nice a vraiment eu un impact sur cet aspect, puisque Palace pratique désormais un jeu très plaisant avec une charnière Andersen – Guehi très joueuse. Au final, le club londonien a fini en 12position mais l’opération séduction menée par Vieira a fonctionné. Crystal Palace s’était notamment montré très performant à domicile en tenant tête à des formations comme Liverpool, Manchester City ou Chelsea, et en s’imposant face à Manchester United, Tottenham ou … Arsenal. Palace a effectué une longue préparation avec de nombreux matchs amicaux dont le dernier à domicile pour une facile victoire face à Montpellier (4-2). Au niveau de l’effectif, la formation londonienne a perdu Connor Gallagher, retourné à Chelsea, mais a réussi à conserver ses cadres Zaha, Mitchell, Eze et les Français Mateta et Edouard de rester. Palace s’est également renforcé avec les arrivées du milieu lensois Doucouré, du portier Johnstone et de l’ailier de Derby Ebiowei.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Arsenal semble prêt à passer un palier cette saison. Pas toujours constant l’an passé, le club londonien a laissé échapper une place dans le top 4, qualificatif pour la prochaine Ligue des Champions, suite à plusieurs revers dans la dernière ligne droite. Le grand rival de Tottenham en a profité pour sauter sur l’opportunité de participer à la C1. Néanmoins, Arsenal a montré un visage intéressant sur la saison, avec un jeu tourné vers l’attaque. Progressivement, Mikel Arteta est en train de poser sa patte sur le club londonien. Cet été, le club a perdu quelques éléments comme Lacazette ou Tavares, mais s’est fortement renforcé avec Gabriel Jesus arrivé de Man City, ou le latéral Zinchenko, mais aussi Fabio Vieira de Porto et le brésilien Marquinhos. De retour de son prêt à Marseille, Saliba semble désormais faire partie des plans d’Arteta qui devrait passer à un système à 3 défenseurs. La préparation estivale a confirmé la montée en puissance desqui ont quasiment réussi un sans-faute (un seul revers face à Brentford) avec des victoires significatives face à Chelsea (4-0) et le FC Séville (6-0). Lors de ces rencontres, le Brésilien Gabriel Jesus s’est notamment illustré en inscrivant plusieurs buts. Impressionnant cet été, Arsenal semble au point physiquement pour se sortir du piège Palace, jamais facile à négocier à Selhurst Park. Ce match compliqué pour les Gunners devrait être un bon indicateur du niveau actuel du club londonien et pour ses ambitions futures en Premier League. Surpris par Brentford l’an passé, Arsenal devrait cette fois remporter son match et confirmer son nouveau statut d’outsider pour le titre.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuit- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Crystal Palace Arsenal encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !