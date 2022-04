Pronostic Crystal Palace Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Crystal Palace contrarie Arsenal

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Crystal Palace Arsenal :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Situé au sud de Londres, Crystal Palace fait partie des nombreuses équipes de la capitale anglaise. Moins clinquant que Chelsea, Tottenham ou Arsenal, le club de Steve Parish se veut populaire et possède certainement l’une des meilleures ambiances de la capitale. Les fans dessont ravis de l’évolution de leur équipe qui a passé un palier dans le jeu lors de ce nouvel exercice, malgré une 11place au classement. L’arrivée de Patrick Vieira en remplacement de Roy Hogdson a fait évoluer le jeu des Londoniens. En effet, d’un jeu traditionnel anglais sous l’ancien sélectionneur des, Palace propose une vision plus européenne. Vieira a réussi son mercato estival en attirant notamment Gallagher, Guehi ou Oliseh qui brillent cette saison. Lors du dernier rassemblement international, pas moins de 3 joueurs de Crystal Palace ont été appelés en sélection anglaise avec les Guehi, Gallagher et Mitchell. A domicile, lesont posé des soucis aux grosses écuries puisque Tottenham s’est incliné à Selhurst Park, Manchester City a dû se contenter d’un nul, tandis que Liverpool et Chelsea ont difficilement gagné. Les Eagles sont invaincus lors des 6 dernières rencontres et restent sur un succès claquant face à Everton (4-0) en quart de finale de la FA Cup.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐Comme Palace, Arsenal a retrouvé des couleurs cette saison et se trouve logiquement dans le Top 4 de Premier League à l'orée de cette journée. Et comme Palace, lespratiquent un jeu très plaisant sous les ordres de Mikel Arteta. Les jeunes pousses londoniennes réalisent de très bonnes parties à l’image des Martinelli, Saka ou Odegaard. Arsenal a connu des problèmes défensifs lors des dernières saisons et semblent avoir résolu une grande partie de ces difficultés avec le recrutement des Gabriel et Ben White qui apportent de la stabilité dans l’arrière-garde d’Arsenal. Les Gunners s’attendent à un match compliqué face à une équipe de Crystal Palace difficilement manœuvrable. Après avoir remporté 5 matchs consécutifs, Arsenal s’était fait surprendre par Liverpool à l’Emirates (0-2) mais s’était rapidement relancé face à Aston Villa (0-1) sur une réalisation de l’inévitable Saka. Dans son stade, Palace pourrait poser de nombreux problèmes à Arsenal et être en mesure de tenir le point du match nul, dans une rencontre qu'on attend animée au vu des forces offensives des deux équipes, et du match aller (2-2).- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Crystal Palace Arsenal encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !