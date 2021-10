Pronostic Crystal Palace Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un Arsenal – Crystal Palace avec des buts de chaque côté

La 8journée de Premier League se termine avec un intéressant derby londonien entre Arsenal et Crystal Palace. Lesont connu une entame particulièrement difficile avec 3 défaites de rang. Victorieux de Norwich dans un match couperet, Arsenal s'est repris en dominant par la suite Burnley et surtout Tottenham (3-1). Lors du derby de Nord de Londres, les Gunners ont fait étalage de leurs qualités, trop peu entrevues ces dernières semaines. Lors de la dernière journée, les hommes d'Arteta se sont concentrés à ramener un point de leur déplacement à Brighton, qui réalise un bon départ. Grâce à ses derniers résultats, Arsenal est sorti de la zone rouge et se trouve désormais en 11position, à 4 points de la qualif virtuelle pour la Ligue des Champions et avec 7 unités d'avance sur la relégation. Au niveau de l'effectif, Arteta ne pourra pas compter sur Xhaka, blessé, mais peut s'appuyer sur les Smith-Rowe, Saka, Odegaard ou Aubameyang.De son côté, Crystal Palace occupe la 14place avec 4 points d'avance sur la relégation et 3 de retard sur les. Le classement ne reflète pas les prestations fournies par lesdepuis le début de saison. En effet, les hommes de Patrick Vieira proposent un jeu très intéressant tourné vers l'attaque, avec un Wilfried Zaha tranchant. Palace n'a pas été épargné par le calendrier dans ce début de championnat puisqu'il a déjà affronté Chelsea, Liverpool, Tottenham, West Ham, Leicester ou une formation de Brighton en forme. Largement battu par Cheslea et Liverpool, la formation londonienne avait pourtant aligné des prestations intéressantes, notamment à Anfield. Lors de la dernière journée, les Eagles se sont retrouvés menés de 2 buts à la mi-temps face à Leicester mais sont ensuite parvenus à revenir au score grâce notamment au jeune français Olise (2-2). Ce derby londonien du lundi soir devrait nous offrir un match agréable avec des buts de chaque côté comme lors des 2 derniers matchs de Palace.