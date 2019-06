Pronostic Croatie Tunisie : Analyse, prono et cotes du match amical international

La Croatie s’impose à domicile face à la Tunisie !

Vice-championne du monde, la Croatie a connu un après Mondial délicat. Mais petit à petit, la formation de Dalic retrouve son niveau de jeu. Lors des qualifications pour l’Euro 2020, les Croates ont remporté leurs deux matchs joués à domicile face à l’Azerbaïdjan et le Pays de Galles, mais s’est incliné lors de son unique déplacement en Hongrie. Ce constat fut le même lors de la Ligue des Nations avec des solides performances à la maison et des défaites à l’extérieur. L’effectif croate est de qualité avec les Kramaric, Brozovic, Kovacic, Perisic ou le ballon d’Or Modric.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐La Tunisie s’attend par conséquent à souffrir au Stade Anđelko Herjavec face à la formation au damier. La bande à Giresse est en pleine préparation pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations qui se déroulera en Egypte à partir du 21 juin. Le sélectionneur français a fait une première sélection et annoncera les heureux élus après ce match. Pour leur premier match amical face à l’Irak (2-0) et avec une équipe composée en grande partie par les joueurs évoluant à l’étranger (proches sans doute de l'équipe-type de la future CAN), les Aigles de Carthage ont fait le job grâce au Stéphanois Khazri et au Niçois Srarfi. Face à la Croatie, Giresse devrait donner sa chance à d’autres éléments pour les tester. Solide à domicile, la Croatie devrait s’imposer face à une formation tunisienne remaniée.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(140€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Croatie Tunisie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !