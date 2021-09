Pronostic Croatie Slovénie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

La Croatie enchaine face à la Slovénie

Depuis sa finale de la Coupe du Monde, la Croatie a connu quelques difficultés, notamment suite à l'arrêt de plusieurs joueurs cadres. Néanmoins, la sélection au Damier conserve un effectif intéressant capable de se sublimer. Auteur d'un excellent match face à l'Espagne (5-3) en 8e de finale de l'Euro malgré la défaite, les Croates sont sortis par la grande porte. Dans le cadre de ces qualifications pour le Mondial 2022, la Croatie se trouve actuellement en deuxième position avec le même nombre de points que la Russie. Surpris d'entrée par la Slovénie (1-0), les Croates se sont montrés nettement plus consistants par la suite. En effet, les hommes de Dalic ont ensuite dominé Chypre et Malte. Lors de ce rassemblement international, les Croates sont allés prendre un bon point en Russie (0-0) avant de s'imposer en toute fin de rencontre en Slovaquie (1-0) ce week-end grâce à Brozovic.

En face, la Slovénie réalise une campagne intéressante, débutée donc par une victoire contre la Croatie. Ensuite, les Slovènes se sont inclinés contre la Russie et plus surprenant face à Chypre (1-0). Lors de ce rassemblement, la Slovénie a été tenue en échec à domicile par la Slovaquie (1-1) avant de s'imposer petitement contre Malte (1-0). Ces bons résultats permettent à la sélection slovène d'être dans le coup pour la qualif', elle qui n'a plus joué de compétition international depuis la coupe du monde 2014. La Slovénie possède dans ses rangs l'un des meilleurs gardiens mondiaux avec le portier de l'Atlético Madrid, Jan Oblak. A domicile, le Croatie devrait s'imposer face à la Slovénie et prendre sa revanche sur le match aller.