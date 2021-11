Pronostic Croatie Russie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

Des buts de chaque côté entre la Croatie et la Russie

Dans le groupe H des éliminatoires pour le Mondial 2022, la Croatie et la Russie jouent la qualification directe lors de cette ultime journée. A l'heure actuelle, les Russes ont l'avantage avec deux points d'avance sur les Croates. Les deux sélections affichent des bilans quasi similaires, et ont même poussé ces similitudes en obtenant deux larges victoires lors de la dernière journée. En effet, la sélection au damier s'est imposée avec la manière à Malte (1-7) avec notamment un doublé du rennais Majer. Lors de cette dernière journée, les partenaires de Luka Modric n'ont pas d'autre choix que de s'imposer pour décrocher la qualif' directe pour la Coupe du Monde. Assurée de terminer au pire barragiste, la Croatie va sans doute prendre des risques ce dimanche pour renverser la Russie. Pour atteindre ce but, Dalic le sélectionneur croate s'appuie sur les Modric, Perisic, Pasalic, Kramaric ou Vlasic. Buteur face à Malte, Perisic continue de briller en club et en sélection. De son côté, la Russie va sans doute vouloir chercher le point du match nul lors de cette confrontation face à la Croatie. Décevante lors du dernier championnat d'Europe, la sélection russe a changé d'entraîneur et reste sur 5 succès consécutifs dans ses éliminatoires depuis l'arrivée de l'ancien joueur Karpine sur son banc. Réguliers dans ces éliminatoires, les Russes ont connu un match tranquille face à Chypre (6-0) en fin de semaine dernière. Les Smolov ou Erokhin s'en sont donnés à cœur joie pour faire exploser la modeste sélection chypriote. En confiance, la Russie devrait avoir des contres à jouer face à une Croatie obligée de prendre des risques. Avec Golovin, Miranchuk ou Smolov, Karpine a des éléments percutants capables de faire mal à la défense croate. Entre deux équipes qui viennent de signer des cartons offensifs en milieu de semaine, on devrait voir un match avec des buts des deux côtés.