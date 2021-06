Pronostic Croatie Tchéquie : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro

La Tchéquie résiste à la Croatie

Finaliste malheureuse du dernier Mondial, la Croatie est dans une phase de transition. En effet, la sélection au maillot à damier a connu une vague de départs à la retraite à la suite de la Coupe du monde en Russie et essaie de rebâtir une équipe compétitive. Pour leur premier match dans cet Euro, les Croates n’ont pas montré grand-chose et se sont logiquement inclinés face à l’Angleterre (1-0) à Wembley. Pour se qualifier pour cet Euro, les hommes de Dalić avaient remporté leur groupe de qualification devant le pays de Galles. En revanche, les Croates avaient connu une dernière Ligue des nations compliquée avec une avant-dernière place obtenue dans le groupe de la France, à égalité avec la Suède, dernière. De plus, pour sa première rencontre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022, la Croatie s’était inclinée en mars sur le terrain de la modeste Slovénie (1-0). Si elle veut battre la Tchéquie, la sélection croate devra espérer le réveil de Modrić, Kovačić et Vida, beaucoup trop timorés face aux Anglais.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Pour son premier match de l'Euro, la Tchéquie a confirmé les progrès entrevus ces dernières années. En effet, les partenaires de Tomáš Souček se sont par exemple qualifiés en finissant 2de leur poule. Sur leur lancée, les Tchèques ont dominé leur groupe de Ligue des nations et ont été promus en Ligue A. Après avoir tranquillement dominé l’Estonie (2-6) pour son premier match des éliminatoires à la Coupe du monde en mars dernier, la Tchéquie a tenu en échec la Belgique (1-1), un des grands favoris au titre de cet Euro. Pour leur premier match dans ce championnat d’Europe, les Tchèques ont réalisé une très belle partie pour s’imposer face à l’Écosse (2-0). Patrik Schick a régalé en inscrivant les deux buts de son équipe, dont un superbe lob de plus de 40 mètres. Le joueur du Bayer Leverkusen a concrétisé la domination de son équipe, qui a cependant concédé de nombreuses opportunités. Tomáš Vaclík, le portier du FC Séville (souvent remplaçant cette saison), a multiplié les arrêts face aux attaquants écossais et a pu compter sur un brin de réussite lorsque la frappe d’Hanley a frappé le poteau. Intéressante lors de son 1match et disposant d'un effectif solide, la Tchéquie a les armes pour résister à une Croatie qui semble sur le déclin. On devrait aussi voir un match avec plus d'1 but avec des Croates qui seront obligés de se découvrir davantage s'ils veulent passer en 8- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et tentez de gagner- Peu importe le résultat, vous avez 200€ de paris gratuits pour continuer à miser !- Vous bénéficiez en + de 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et tentez de gagner- Peu importe le résultat, vous avez 200€ de paris gratuits pour continuer à miser !- Vous bénéficiez en + de 500€ de bonus pour jouer au poker.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecqui vous offre 200€ de bonus au lieu de 150€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Croatie Tchéquie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !