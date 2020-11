Pronostic Croatie Portugal : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

Le Portugal finit sur une bonne note face à la Croatie

Dans le cadre de la dernière journée de Ligue des Nations, la Croatie reçoit le Portugal ce mardi dans le groupe 3. Les Croates occupent actuellement la troisième place du groupe avec le même nombre de points que la Suède. La sélection au damier joue donc son maintien dans la Ligue A lors de cette ultime journée. Les hommes de Dalic ont disputé 5 rencontres pour une seule victoire face à la Suède (2-1). Pour le reste, les partenaires de Modric ont connu la défaite face à la France (4-2 et 2-1), contre le Portugal (4-1) et ce week-end en Suède (2-1). En pleine reconstruction suite à sa défaite en finale de la Coupe du Monde, la Croatie se cherche un second souffle. La sélection croate possède un potentiel offensif intéressant avec les Perisic, Vlasic, Modric ou Kovacic, mais affiche des fébrilités défensives avec une arrière-garde vieillissante. Pour ce rassemblement, Dalic est privé de deux atouts importants puisque Rebic et Kramaric sont blessés.

Vainqueur de la première Ligue des Nations, le Portugal ne pourra pas défendre son titre. En effet, les Portugais affrontaient la France ce week-end et s'est incliné dans ce match décisif (0-1). Affrontant des Bleus de nouveau très incisifs et concentrés, les Lusitaniens sont tombés également sur un excellent Hugo Lloris en fin de match. Avant ce revers, les Portugais avaient réalisé un parcours quasiment parfait avec des victoires face à la Suède (0-2 et 3-0), contre la Croatie (4-1), et un nul au Stade de France face aux Bleus (0-0). Fernando Santos peut toujours compter sur un excellent Cristiano Ronaldo, mais possède aussi d'autres possibilités avec les Joao Felix, Bruno Fernandes, Diogo Jota ou Bernardo Silva. Pour cette dernière rencontre, le Portugal, avec un effectif quasiment au complet, aura à cœur de terminer sur une bonne note et devrait s'imposer chez des Croates en légère perdition depuis leur finale du Mondial 2018.