Pronostic Croatie Pays de Galles : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

La Croatie se reprend à domicile face aux Gallois

Vice-championne du Monde, la Croatie est depuis sur courant alternatif. Capable de très belles prestations comme lors de sa victoire à domicile face à l'Espagne, mais aussi de grosses contre-performances à l'image du revers en Hongrie (2-1) ou de la lourde défaite en Espagne (6-0) en Ligue des Nations. Les Croates ont remporté leur premier match de cette campagne de qualification pour l'Euro 2020 face à l'Azerbaïdjan (2-1) mais ont donc perdu le second en Hongrie. Pour ce rassemblement, le sélectionneur de la Croatie est privé d'éléments majeurs comme Ante Rebic ou Rakitic. Néanmoins, la sélection au damier affichera une ossature très intéressante avec Modric, Vida, Lovren, Brozovic, Perisic, Kramaric ou Kovacic, excellent avec Chelsea en finale de l'Europa League.

De son côté, le Pays de Galles a réussi ses débuts en remportant son seul match des qualifications face à la Slovaquie (1-0). Les joueurs de Ryan Giggs connaissent cependant des difficultés en déplacement, à l'image du match amical perdu en Albanie ou de celui de Ligue des Nations concédé au Danemark. Le coach gallois s'appuie sur des jeunes joueurs comme Ampadu de Chelsea (qui a peu joué avec les Blues cette saison) ou Wilson de Derby, et sur des éléments plus expérimentés comme Williams ou Bale. La star galloise sort d'une nouvelle saison décevante avec son club. Par contre, l'essentiel Ramsey est absent pour ce match. Invaincu à domicile depuis 2013, la Croatie peut l'emporter face à des Gallois à sa portée pour se repositionner idéalement.