Pronostic Croatie Maroc : analyse, cotes et prono de la petite finale de la Coupe du monde

La Croatie, la der’ d’une génération

Le Maroc veut finir sur une bonne note

La Croatie pourrait faire tourner, des absents importants pour le Maroc

Les compo probables :

La Croatie profite des absences marocaines

La Croatie est un petit pays européen qui est arrivé à se hisser à 3 reprises en demi-finale d'une Coupe du Monde. Battu par la France en 1998 (demi-finale) et en 2018 (finale), la sélection au Damier est cette fois tombée face à l’Argentine de Lionel Messi. En quart de finale, les Croates avaient réussi un exploit majeur en sortant le Brésil de Neymar qui faisait figure de grand favori au titre. Lors de leur demi-finale, les hommes de Dalic ont certes dominé la possession mais sans se montrer dangereux. Après avoir réussi à contenir l’attaque argentine pendant 30 minutes, la défense croate s’est ouverte une première fois, ce dont a profité Alvarez pour obtenir un penalty, évidemment converti par Lionel Messi. Cette ouverture du score a assommé les Croates qui ont de nouveau signé une erreur défensive quelques minutes plus tard, parfaitement exploitée par l’attaquant de City, Alvarez. Le duo magique desa une nouvelle fois mis au supplice l’arrière-garde croate en seconde période pour offrir une victoire logique et tranquille à l’Argentine (3-0). Comme en 1998, la Croatie va tenter de décrocher la 3place du Mondial. Pour cela, Dalic va devoir remotiver ses hommes qui ont un pris un coup derrière la tête. Cette dernière rencontre devrait également être l’une des dernières pour Luka Modric, ballon d’Or 2018, mais aussi pour Dejan Lovren. Avant son échec face à l’Argentine, la sélection croate avait montré de bonnes dispositions en sortant d’un groupe relevé avec le Maroc, la Belgique, et le Canada. Dans la phase à élimination directe, la Croatie avait fait la différence lors des tirs aux buts contre le Japon et le Brésil grâce à un Livakovic exceptionnel. Forte jusqu’aux 30 derniers mètres, la bande à Modric doit se montrer plus tranchante dans la zone de vérité.En atteignant les demi-finales de la Coupe du Monde, le Maroc a représenté fièrement les couleurs de l’Afrique lors de ce Mondial au Qatar. Lesont montré face à la France championne du monde en titre qu’ils avaient mérité leur place. En effet, la sélection marocaine a offert une très belle résistance aux Tricolores alors qu’ils avaient pourtant encaissé un but dès la 4minute. De plus, le Maroc a perdu son capitaine Romain Saiss quelques minutes plus tard sur blessure. Dominateurs, lesont manqué de tranchant dans la zone de vérité. Ce revers ne doit pas faire oublier l’excellent parcours des Marocains au Qatar. Avant de concéder deux buts contre les Tricolores, ils avaient su tenir tête à des grandes nations avec des victoires contre la Belgique (2-0), le Portugal (1-0) ou des nuls contre la Croatie (0-0) et l’Espagne (0-0, victoire aux tirs aux buts). La grande force des Marocains a été leur solidité qui leur a permis d’avancer lors de ce tournoi. Soutenu par tout un peuple, le Maroc a affiché un excellent visage avec beaucoup de combativité et de solidarité. L’arrivée de Walid Regragui en août a totalement métamorphosé cette sélection qui s’appuie sur un système de jeu très organisé, qui a souvent fait défaut aux nations africaines lors des grandes compétitions.Pour disputer ce match pour la 3place, Dalic devrait s’appuyer sur une bonne partie de ses cadres. En premier lieu, on pense à son capitaine Modric qui joue à cette occasion l’un de ses derniers matchs en Coupe du Monde. Sorti rapidement en 2période, Brozovic est incertain pour cette rencontre et pourrait être supplé par Pasalic ou Majer. Défensivement, Gvardiol a été l’une des révélations du tournoi mais a été croqué par Messi sur le 3e but de l’en demi-finale. Dalic pourrait aligner une équipe jeune autour de Modric et Lovren, qui disputent certainement leur dernier Mondial. La Croatie dispose d’un vivier intéressant et a dans sa ligne de mire le Final 4 de la Ligue des Nations à disputer dans quelques mois.Grands artisans de l’excellent parcours du Maroc, les défenseurs centraux Saïss et Aguerd ne devraient pas disputer cette rencontre. Le capitaine des, touché contre l’Espagne, a tenu seulement 20 minutes face à la France avant de céder sa place. Son compère Aguerd était censé retrouver le groupe contre les Tricolores mais fut trop juste. Aucun risque ne devrait être pris concernant sa participation. Malade contre le Portugal, Mazraoui a réintégré le XI contre les Bleus mais est sorti dès la mi-temps. Au rayon des bonnes nouvelles, Regragui pourra compter sur Cheddira qui a purgé son match de suspension. Le sélectionneur marocain devrait s’appuyer sur ses cadres disponibles comme Amrabat, Hakimi, Ounahi, Ziyech, ou Boufal.: Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa - Modric, Brozovic, Kovacic - Pasalic, Kramaric, Perisic.: Bounou - El Yamiq, Amallah, Dari - Hakimi, Ounahi, Amrabat, Mazraoui (Attiyat-Allah)- Ziyech, En-Nesyri, Boufal.Cette rencontre pour la 3place nous offre en général des buts. En effet, le Belgique – Angleterre (2-0) disputé en 2018 fut l’un des moins prolifiques depuis plus de 40 ans. Lors de cette affiche, les équipes sont relâchées et essaient de se faire plaisir pour quitter la compétition sur une note positive. Vice-championne du Monde en 2018, la Croatie va vouloir également célébrer les Modric, Lovren ou Vida que l’on ne devrait plus revoir dans un Mondial. De plus, les Croates évolueront avec un effectif quasiment au complet alors que le Maroc déplore des absences importantes, notamment dans le secteur défensif. La sélection au Damier part favorite dans cette rencontre et devrait décrocher la 3place honorifique.