Pronostic Croatie Malte : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

Un Malte corsé pour la Croatie

Clairement moins bien depuis sa finale de la Coupe du monde 2018 perdue face aux Bleus, la Croatie n'a pas rassuré sur ce début d'éliminatoires pour le prochain Mondial. S'inclinant d'entrée en Slovénie (1-0), les Croates ne se sont imposés qu'1-0 samedi à domicile face à Chypre, sur un but de l'ancien Monégasque Mario Pasalic. Privés du Milanais Ante Rebić sur ce rassemblement, les hommes de Zlatko Dalić ont un deuxième match consécutif à domicile et à leur portée, mais cela ne sera sans doute pas une partie de plaisir face à des Maltais en progrès. Un temps au niveau de sélection comme Saint-Marin, Malte ne prend plus des 4 ou 5-0 à tous leurs matchs. Sur ce début d'éliminatoires, ils n'ont pas été ridicules à domicile face à la Russie (défaite 1-3) avant de tenir le match nul en Slovaquie (1-1), une véritable performance. Malte avait d'ailleurs fini en novembre dernier 2de son groupe de Ligue des Nations, confirmant qu'elle devançait désormais des sélections comme Andorre ou la Lettonie. Contre une Croatie en manque de confiance, on devrait voir les Maltais résister au maximum et ne jamais vraiment sombrer. Si les Croates gagnent, ils pourraient devoir se contenter d'une victoire par 2 buts d'écart, au maximum.