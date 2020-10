Pronostic Croatie France : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Nations + 100€ offerts en CASH

1

La Croatie va (un peu) mieux

La France a été solide

Quelques ajustements pour DD

Les compositions probables :

La France peut encore battre la Croatie

On avait laissé le mois dernier la Croatie mal en point. Privés de Rakitic et Modric, les vice-champions d'Europe avaient encaissé 4 buts sur leurs deux premiers matchs de cette 2Ligue des Nations, tous joués à l'extérieur, au Portugal (4-1) et en France (4-2). Avec le retour de son Ballon d'Or 2018 mais pas de Rakitic qui a pris sa retraite internationale, les Croates ont repris du poil de la bête sur ce rassemblement. Vainqueur de la Suisse à Saint-Gall en amical (1-2), la sélection au damier s'est imposée sur le même score à domicile face à la Suède dimanche (2-1) grâce à un but en fin de rencontre d'un Kramaric très en forme en ce début de saison.Après un amical complètement fou (victoire 7-1) face à une Ukraine décimée mais qui n'a pas été ridicule samedi face à l'Allemagne (2-1), l'Equipe de France est revenu à son pragmatisme dimanche. Face à des Portugais bien en place, les Bleus se sont également appliqué à être solides tactiquement et défensivement, son trio offensif Giroud - Griezmann - Mbappé manquant en revanche d'inspiration devant. Avec ce match nul et vierge, les Bleus restent cependant en tête de cette poule avec le Portugal.Didier Deschamps devrait reconduire à peu de choses près le même 11 de départ. En revanche, il pourrait revenir au 4-2-3-1 histoire de faire jouer Griezmann plus haut face à une Croatie qui devrait laisser beaucoup plus d'espaces, à l'image du match aller. Comme en septembre dernier, la Croatie est privée de son gardien titulaire Kalinic pour ce rassemblement. Incertain face à la Suède, Kramaric a marqué pour son entrée en jeu et pourrait cette fois débuter.: Livakovic - Uramovic, Lovren, Caleta-Car, Melnjak - Brozovic, Kovacic, Vlasic - Modric - Perisic, Kramaric.: Lloris - Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez - Pogba, Kanté, Rabiot - Mbappé, Griezmann, Coman (ou Martial) - Giroud.Face à une équipe de Croatie qui semble aller mieux devant mais qui peine derrière, on pourrait de nouveau voir un match animé, avec des buts des deux côtés comme à l'aller. Vainqueur à l'aller malgré pas mal de largesses défensives, la France reste logiquement favorite de cette rencontre face à un adversaire qui lui réussit bien puisqu'outre évidemment la finale du dernier Mondial, les Bleus n'ont jamais perdu face à la Croatie en 7 rencontres (5 victoires, 2 nuls).