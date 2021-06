Pronostic Croatie Écosse : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro + 2 Bonus EXCLU offerts

Deux bonus EXCLU pour parier sur Croatie - Ecosse !

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 160€ chez Netbet

La Croatie balbutie son football

Une Ecosse vaillante mais limitée devant

Deux équipes au complet

Les compo probables :

La Croatie plus efficace que l'Ecosse

Pour miser sur cette affiche Croatie - Ecosse de dimanche, on vous propose de parier chez 2 sites qui vous offrent en ce moment un bonus EXCLU chez SoFoot Finaliste malheureux de la dernière Coupe du Monde, la Croatie est désormais en pleine phase de reconstruction. En effet, suite à sa défaite face à la France, plusieurs éléments clés de l’excellent parcours croate en Russie avaient décidé de prendre leur retraite comme Mandzukic, Subasic, Corluka et Rakitic. En revanché, les Modric, Vida, Lovren et Perisic sont toujours présents. Sur ce début Euro, les Croates ont été plutôt décevants avec une courte défaite concédée face à l’Angleterre (1-0) et un nul face à la République Tchèque (1-1). Troisième d’un groupe où tout est encore possible, la Croatie pourra s’appuyer sur son expérience pour accrocher un succès qui lui permettrait au pire d’accrocher la 3e place. Rappelons que la Croatie n’avait connu aucune de difficultés pour terminer première de son groupe de qualifications à cet Euro devant le Pays de Galles.De retour à l’Euro, après 25 ans d’absence, l’Ecosse affiche un excellent état d’esprit mais montre aussi ses limites. En effet, les hommes de Steve Clarke se sont inclinés lors de la 1journée face à la République Tchèque (0-2) avant de prendre un point face à l’Angleterre (0-0). Les Ecossais ont mis beaucoup de volonté lors de ces deux rencontres mais leur manque de talent offensif est criant. Face aux Tchèques, la sélection britannique a eu de nombreuses opportunités de revenir au score mais a pêché dans le dernier geste. Les supporters écossais se réjouissent par contre du point pris face à l’Angleterre. Face à l’un de ses plus grands rivaux, l' Ecosse et sonont contenu sereinement une sélection desmoribonde, à l’image du jeune Billy Gilmour exceptionnel face aux Anglais. Qualifiée pour cet Euro en passant par le chemin tumultueux des barrages de la Ligue des nations, l’Ecosse va tenter d’obtenir sa première victoire et accessoirement marquer son premier but.Pour cette affiche, les deux sélectionneurs peuvent compter sur quasiment la totalité de leur effectif. Depuis le début de cet Euro, Croates et Ecossais ont pêché dans le même domaine à savoir l’attaque. Sur le papier, Dalic possède pourtant d’éléments très intéressants avec le Milanais Rebic, le buteur d’Hoffenheim Kramaric, un Perisic toujours bon pied bon œil ou un Modric capable de sortir un coup de génie. Remplaçant contre les Tchèques, le dynamiteur Vlasic (CSKA) s'est montré lors de son entrée en jeu et il pourrait débuter cette rencontre. Le frère de Blanka, la sauteuse en hauteur, avait été l’un des meilleurs cCroates lors de la dernière phase de poules de Ligue des Nations. Du côté de l’Ecosse, Steve Clarke devrait s’appuyer sur le même XI que lors du nul contre les Anglais. Les supporters écossais comptent sur le réveil des attaquants Adams et Dykes. De leur côté, les Tierney, Robertson, McGinn, McTominay ou Gilmour ont réalisé pour l'instant de bonnes prestations.: Livakovic - Vrsaljko, Vida, Lovren, Gvardiol - Modric, Kovacic (ou Brozovic) - Brekalo, Vlasic (ou Kramaric), Perisic - Rebic.: Marshall - McTominay, Hanley, Tierney - O'Donnell, McGinn, Gilmour, McGregor, Robertson - Adams, Dykes.Dans un groupe où rien n’est encore décidé, Croates et Ecossais ont leur mot à dire. Pour cela, les deux formations devront absolument s’imposer lors de cette dernière journée. Ces deux équipes font pour l'instant face aux mêmes problèmes, à savoir leur allant offensif. La sélection croate a inscrit un but face aux Tchèques, par Perisic, tandis que les Ecossais attendent toujours de célébrer leur première réalisation. Sur le papier, les Croates possèdent des éléments de premier plan devant avec également les Vlasic, Rebic ou Kramaric. Face aux nations les plus fortes, la sélection au maillot à damier souffre ces derniers temps comme on l'avait déjà constaté lors de la Ligue des nations face à la France ou le Portugal. Mais face à une équipe écossaise trop limitée devant, elle pourrait se servie de son expérience des phases finales pour accrocher une victoire et espérer une qualification.