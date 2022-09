Pronostic Croatie Danemark : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

Le Danemark solide en Croatie

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Croatie - Danemark :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans le groupe 1 de la Ligue des Nations A, la Croatie et le Danemark se disputent la 1place de la poule. Actuellement, la sélection au Damier accuse 2 points de retard sur les Danois. Mal partie dans cette campagne, la Croatie avait subi un lourd revers à domicile face à l’Autriche (0-3) avant de limiter la casse face à la France. Ensuite, les hommes de Dalic se sont refaits la santé en s’imposant par deux fois à l’extérieur sur les pelouses du Danemark (0-1) et de la France (1-0). Dans cette sélection, on retrouve le milieu de terrain habituel avec l’excellent trio composé de Modric, Brozovic et Kovacic. En attaque, l’expérimenté Kramaric devrait être choisi dans le rôle d’avant-centre tandis qu’Orsic très en vue avec le Dinamo Zagreb en Ligue des Champions pourrait avoir un rôle de joker. Au rayon des absences, l’ancien Marseillais Caleta-Car n’a pas été retenu, tout comme Colak ou Brekalo.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Danemark est sur la lancée de son championnat d’Europe où il avait atteint les demi-finales, seulement battu lors des prolongations par l’Angleterre. Parfaitement rentré dans cette phase de groupe, les Danois ont renversé la France au stade de France (1-2) avec une entrée gagnante de Cornelius (absent pour ce rassemblement). Ensuite, les partenaires d’Eriksen ont confirmé en Autriche (1-2) avant de connaître leur seul faux-pas de cette Ligue des Nations lors de la réception de la Croatie (0-1). Le Danemark a parfaitement réagi en disposant de l’Autriche (2-0) lors de la dernière journée, qui leur permet d’avoir pris les commandes du groupe. Sous la houlette de Hjulmand, la sélection danoise pratique un jeu très plaisant articulé autour de Christian Eriksen, très bon depuis son retour à la compétition. Pour ce rassemblement, le sélectionneur danois ne peut pas compter sur l’important milieu Norgaard et déplore plusieurs absences en attaque avec les Poulsen, Cornelius, Wind ou Skov qui sont tous blessés et indisponibles. Kasper Dolberg devrait en profiter pour occuper le front de l’attaque. En grande forme, le Danemark devrait pouvoir ramener un résultat face à une équipe de Croatie plus à l’aise loin de ses bases en ce moment.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Croatie Danemark détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !