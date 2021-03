Pronostic Croatie Chypre : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

La Croatie facile face à Chypre

En quête de constance depuis sa finale de la Coupe du monde 2018, la Croatie a très mal commencé ces éliminatoires pour le prochain Mondial en s’inclinant en Slovénie (1-0). Un peu moins bien depuis sa défaite face à la France lors de Russie 2018, la sélection au damier avait assuré l’essentiel avec une qualification pour l’Euro 2021 en remportant son groupe devant le pays de Galles. En pleine reconstruction depuis l’arrêt de plusieurs éléments, comme Mandžukić, Rakitić, Subašić ou Ćorluka, la Croatie a conservé plusieurs cadres comme Modrić, Vida, Lovren, Brozović, Perišić, Kovačić ou Kramarić. En revanche, le Milanais Ante Rebić est blessé et sera indisponible lors de ce rassemblement. En revanche, Zlatko Dalić peut compter sur Mislav Orsic qui vient de se signaler avec son club du Dinamo Zagreb en signant un triplé qui a anéanti Tottenham Hotspur en Ligue Europa. Pour cette deuxième journée, les Croates vont devoir se racheter et afficher une plus grande détermination.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Chypre n’a jamais disputé une phase finale d’un tournoi majeur. Modeste sélection, l’équipe insulaire a fini en 4position de son groupe de qualification pour l’Euro derrière la Belgique, la Russie et l’Écosse, mais devant le Kazakhstan et Saint-Marin. En Ligue des nations, la sélection chypriote a connu une campagne délicate avec une dernière place de groupe derrière le Monténégro, le Luxembourg et l'Azerbaïdjan, avec un bilan d’une victoire, un nul et 4 défaites. Le sélectionneur s’appuie principalement sur des joueurs des clubs nationaux comme l’AEL ou Apollon Limassol, Omonia ou l’AEK Larnaca. Les joueurs majeurs chypriotes sont Pieros Sotiriou qui évolue à Ludogorets ou le défenseur Laifis du Standard de Liège. Pour commencer ces éliminatoires, les Chypriotes ont fait match nul contre la Slovaquie (0-0). À domicile, la Croatie pourrait se racheter et s’imposer avec la manière face à Chypre dans une rencontre avec plus de 3 buts.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Croatie Chypre détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !