Pronostic Croatie Brésil : analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde

Nos pronostics Croatie - Brésil

La Croatie connait la recette

Le Brésil sur un air de samba

Le retour de Neymar booste le Brésil

Les compos probables pour Croatie - Brésil :

Le Brésil assume son statut

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

La Croatie a de nouveau intégré les 8 meilleures nations de cette Coupe du Monde et espère faire mieux qu'il y a 4 ans en remportant le titre. Depuis sa finale en 2018, la sélection au Damier a énormément évolué avec le départ de la génération Mandzukic. Zlatko Dalic s’est attaché à bâtir une équipe compétitive pour cette Coupe du Monde. Arrivée sur une excellente dynamique, la Croatie a lancé son Mondial au Qatar par un triste nul face au Maroc (0-0). En revanche, les Croates ont parfaitement réagi à l’ouverture précoce du score des canadiens pour remporter un succès important (4-1) lors de la 2journée, avec un Kramaric auteur d’un doublé. Bien placés pour se qualifier, les partenaires de Luka Modric avaient pour mission de contenir la Belgique lors de la dernière rencontre (0-0). Si par moments, les Croates ont été bousculés, ils ont affiché un état d’esprit sérieux qui leur a permis de se qualifier pour les 8de finale. Tombée face à l’une des surprises de cette Coupe du Monde, le Japon, la Croatie a souffert. En effet, la bande à Dalic s’est heurtée au bloc japonais et s’est même retrouvée menée à la mi-temps. Revenue à hauteur grâce à la 6réalisation de Perisic en Coupe du Monde (il rejoint Davor Suker), la sélection croate a arraché les prolongations (1-1). Lors de ces 30 minutes supplémentaires, la sélection japonaise s’est créée l’action la plus dangereuse, admirablement sortie par Livakovic. Cet arrêt a lancé le show du gardien du Dynamo qui a par la suite arrêté 3 tirs aux buts nippons. Homme du match, le portier croate a offert la qualification à sa sélection. Face au Brésil, annoncé comme le grand favori de ce Mondial, la Croatie n’aura rien à perdre et va tenter de faire déjouer lesAbattu après son élimination en quart de finale en 2018, le Brésil s’est préparé pour être prêt pour cette Coupe du Monde au Qatar. Cette montée en puissance s’est signalée par un titre en Copa America en 2019 et une finale en 2021. De plus, laa réalisé des éliminatoires incroyables en enchainant les succès. Contrairement à 2018, lessemblent nettement mieux armés dans le domaine défensif. Toujours aussi performant offensivement, le Brésil a trouvé un système qui offre de la liberté aux joueurs offensifs mais aussi un bloc défensif bien en place. Cette solidité s’est faite ressentir lors des premières rencontres du Brésil dans ce Mondial. En effet, les Brésiliens ont su se montrer patients pour venir à bout de la Serbie (2-0). Grâce à un Richarlison dans tous les bons coups, lesont pris 3 points précieux d’entrée. Ensuite, la sélection brésilienne a souffert face à une solide équipe de Suisse mais a réussi à faire la différence en fin de rencontre par Casemiro (1-0). Assuré de participer aux 8de finale, le Brésil a profondément modifié son équipe pour affronter le Cameroun, ce qui a déréglé les hommes de Tite qui se sont fait surprendre par les(1-0). Porté par le retour de Neymar en 8de finale, le Brésil n’a fait qu’une bouchée de la Corée du Sud (4-1) avec un résultat acquis dès la mi-temps. Déterminée à remporter le titre, laarrive en pleine confiance pour affronter la Croatie.Dalic ne devrait pas opérer de changements majeurs dans son XI. Ses hommes ont certes disputé 120 minutes face au Japon, mais il ne peut pas se passer de son trio du milieu qui comprend Luka Modric, Brozovic et Kovacic. Héros du match contre le Japon, Livakovic est évidemment assuré de sa place et sera protégé par une charnière très performante composée de Lovren et Gvardiol. Enfin, offensivement Perisic a été le joueur le plus en vue en 8de finale et a rejoint Suker au classement des buteurs Croates en Coupe du Monde. Le joueur de Tottenham devrait épauler Kramaric, tandis que la dernière place du trio se joue entre Pasalic (pour un profil plus défensif) ou les avants-centres Petkovic et Livaja.De son côté, le Brésil a enregistré le retour hyper important de Neymar. Blessé lors du 1match contre la Serbie, le parisien a effectué son retour face à la Corée du Sud en inscrivant un penalty et en participant au festival offensif de ses coéquipiers. Touché également contre les Serbes, Danilo a également repris contre la nation asiatique. Tite n’hésite pas à aligner une formation très offensive puisque Neymar, Vinicius, Richarlison, Paqueta ou Richarlison ont tous démarré face à la Corée du Sud. En défense, le sélectionneur brésilien s’appuie sur un axe fort avec la charnière Marquinhos – Thiago Silva, protégée par Casemiro. A noter que Gabriel Jesus et Alex Telles, touchés contre le Cameroun sont forfaits pour le reste du Mondial.: Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic - Modric, Brozovic, Kovacic - Kramaric, Petkovic, Perisic.: Alisson - Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo - Paqueta, Casemiro - Raphinha, Neymar, Vinicius Jr - Richarlison.Surpris à ce stade de la compétition il y a 4 ans, le Brésil va tenter cette fois de passer ce cap et compte sur la fatigue des Croates qui ont disputé 120 minutes face au Japon. En pleine confiance, lapossède une défense solide et des attaquants capables de marquer à tout moment. Le retour de Neymar a également donné un coup de boost à ses partenaires à l’orée d’affronter le finaliste du Mondial 2018. Impressionnant en 8de finale, le Brésil devrait faire valoir sa supériorité pour s’imposer dans ce choc. 