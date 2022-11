Pronostic Croatie Belgique : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde 2022

150€ offerts au lieu de 100€ sur Croatie - Belgique !

Nos pronostics Croatie - Belgique!

Nos pronostics Croatie - Belgique

La Croatie sur une bonne série

Une Belgique minée par les conflits

De la continuité pour la Croatie, du changement chez les Belges

Les compo probables :

La dynamique est Croate

Finaliste de la Coupe du Monde en 2018, la Croatie a ensuite connu une phase de transition suite au départ de nombreux internationaux à la retraite. Depuis l’Euro 2020, la sélection au Damier semble en pleine progression comme elle l’avait démontré en Angleterre en poussant l’Espagne dans ses retranchements en 8e de finale (5-3). Récemment, la sélection croate a remporté son groupe de Ligue des Nations devant le Danemark et la France, ce qui lui offre la possibilité de participer au Final 4 en juin. En confiance à l’orée de débuter son Mondial, la Croatie est tombée sur une coriace sélection du Maroc et a dû se contenter d’un nul sans but (0-0). Pas spécialement rentrés dans leur match face au Canada, les Croates se sont fait punir d’entrée par Alphonso Davies. Progressivement, la Croatie a pris le dessus sur son adversaire et a déroulé avec un Kramaric très inspiré avec un doublé à la clé. Cette victoire place la sélection au Damier en tête de son groupe. En contenant la Belgique, la bande à Dalic se qualifierait pour les 8e de finale.Annoncée comme l’un des candidats au titre, la Belgique est l’une des grosses déceptions de ce début de Coupe du Monde. Tout n’est pas à jeter puisque les Diables Rouges sont encore maîtres de leur destin dans ce Mondial. En effet, en s’imposant lors de cette dernière journée, les Belges seraient assurés de participer aux 8e de finale. Sur le plan sportif, les deux premières prestations ont soulevé de nombreuses questions. En effet, malmenée par une équipe du Canada novice à ce stade de la compétition, la Belgique avait été plutôt heureuse de s’imposer grâce à Batshuayi. Suite à cette performance, Roberto Martinez avait davantage retenu le résultat plus que la manière. En contrôle sans se montrer particulièrement dangereux, les Diables Rouges se sont ensuite fait surprendre par le dynamisme des Lions de l’Atlas (2-0). Ce revers met la sélection belge dans une position inconfortable puisqu’elle doit automatiquement prendre les 3 points pour voir les 8e. De plus, les querelles intestines sont pléthores dans cette sélection et s’amplifient au fil des contre-performances.Pour jouer la qualification contre la Belgique, Dalic devrait aligner un XI semblable à celui qui a terrassé le Canada. Le trio du milieu de terrain composé par Brozovic, Kovacic et Modric est évidemment assuré de débuter. Défensivement, le jeune Gvardiol amène toute sa puissance à côté de l’expérience d’un Lovren. Avec son doublé contre le Canada, Kramaric a montré qu’il était en forme et devrait poser des problèmes à la lente défense belge.De son côté, Roberto Martinez est contraint d’opérer des changements suite à la suspension d’Onana. Le milieu d’Everton était l’une des rares satisfactions des Diables Rouges depuis son entrée en jeu face au Canada. Le Toffee devrait être suppléé par un Tielemans guère inspiré dès qu’il a joué. Sélectionné malgré une incertitude concernant son état physique, Lukaku a disputé quelques minutes face au Maroc et pourrait cette fois débuter le match. En regain de forme face aux Lions de l’Atlas, Eden Hazard devrait être aligné aux dépens d’un Trossard qui devrait débuter sur le banc. Star de cette équipe, Kevin de Bruyne n’était pas dans son assiette lors des deux premiers matchs avec de nombreuses pertes de balle, son rendement sera prépondérant dans la performance de son équipe.: Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa - Modric, Brozovic, Kovacic – Vlasic (Livaja), Kramaric, Perisic.: Courtois - Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen - Castagne, Witsel, Tielemans, De Bruyne, Carrasco - Eden Hazard, Batshuayi (ou Lukaku).Invaincu lors des 8 dernières rencontres, la Croatie arrive en pleine confiance lors de son dernier match de poule. Lors de la Ligue des Nations, les Croates se sont retrouvés dans une situation semblable et étaient parvenus à s’imposer en Autriche. De plus, les hommes de Dalic semblent monter en puissance lors de ce Mondial, au contraire d'une Belgique au bord de l'implosion. En confiance, la Croatie devrait obtenir un résultat favorable lors de cette opposition face aux Diables Rouges et se qualifier pour les 8e de finale.