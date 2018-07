Pronostic Croatie Angleterre : 500€ à gagner sur la demi-finale de la Coupe du Monde 2018

Profitez d'un bonus ÉNORME de 200€ offert par ZEbet

La Croatie a perdu son statut de favori

La bonne année pour l'Angleterre ?

Les Anglais sont reposés

Les compo probables :

Les Anglais plus frais et plus solides que les Croates

La Croatie a démarré très fort la compétition en s'adjugeant avec la manière la tête du groupe D. Si dans un premier temps les hommes de Zlatko Dalic ont tour à tour dominé le Nigeria (2-0), l'Argentine (3-0) et l'Islande (2-1), ils ont ensuite rencontré beaucoup de difficultés lors des matchs à élimination directe. En 8e et en quart de finale, les partenaires de Luka Modric ont été contraints de disputer des séances de tirs au but pour venir à bout de deux équipes a priori abordables, le Danemark et la Russie. Ayant joué 120 minutes à deux reprises, la Croatie a dû puiser dans ses réserves pour accéder au dernier carré et devrait éprouver une fatigue légitime sur cette demi-finale.Longtemps moquée pour ses prestations dans les grandes compétitions internationales, l'Angleterre a fait taire les sceptiques cet été en Russie, atteignant sa première demi-finale de Coupe du Monde depuis 1990. Après avoir terminé 2èmes du groupe G (devancés par la Belgique sur un dernier match de poule disputé entre équipes B), les Three Lions sont montés en puissance sur la phase à élimination directe. Dominateurs face à la Colombie mais rejoints à la fin du temps réglementaire (1-1, puis victoire aux tirs au but, la 1ère de son histoire en Coupe du Monde), les Anglais ont ensuite écarté avec beaucoup de maîtrise la Suède en quart de finale (2-0).Aucune absence n'est à signaler pour la Croatie. Kramaric a été titularisé en quart de finale mais il n'est pas assuré qu'il soit reconduit face aux Anglais. Le sélectionneur Zltako Dalic pourrait lui préférer l'Intériste Brozovic afin de densifier son milieu de terrain. De retour à un très bon niveau, le gardien monégasque Subasic fait figure de leader aux côtés des défenseurs Vrsaljko et Lovren, des milieux Rakitic et Modric et des attaquants Perisic et Mandzukic. Pour l'Angleterre, la principale incertitude réside quant à la participation de l'important milieu de terrain Jordan Henderson. Si son forfait se confirme, Gareth Southgate devrait faire confiance au joueur de Tottenham, Eric Dier. Solides défensivement, les Anglais peuvent compter sur les belles prestations du jeune gardien de but Jordan Pickford, protégé par une ligne de 3 défenseurs très complémentaire composée de Walker, Stones et Maguire. Meilleur buteur de la Coupe du monde avec 6 réalisations, Harry Kane s'est imposé comme le véritable leader des Three Lions.Subasic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic - Rakitic, Modric (ou Brozovic) - Rebic, Kramaric (ou Modric), Perisic - Mandzukic.Pickford – Walker, Stones, Maguire – Trippier, Henderson (ou Dier), Lingard, Young – Kane, Sterling.La Croatie a laissé pas mal d'énergie en disputant deux fois 120 minutes lors de ses deux dernières rencontres. En plus de cette fatigue, les partenaires de Luka Modric sont apparus moins souverains face au Danemark et contre la Russie, manquant de tranchant dans les 30 derniers mètres. Les Three Lions ont fait en revanche une très belle impression en quart de finale en dominant logiquement une formation suédoise qui avait surpris jusqu'à maintenant. Opposée à un adversaire émoussé, l'Angleterre pourra compter sur sa solidité et son réalisme (notamment sur coups de pieds arrêtés), ainsi que sur la belle forme de Harry Kane pour disputer une 1ère finale de Coupe du Monde depuis 1966.