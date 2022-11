Pronostic Cremonese Milan AC : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Milan ne perd pas le rythme face à Cremonese

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Cremonese Milan AC :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Promu cette saison suite à sa 2place obtenue en Serie B, Cremonese souffre et se retrouve en 18position du classement. La Cremo accuse 3 unités de retard sur le premier non relégable, la Spezia. La formation entraînée par Alvini est la seule de la Botte qui n’a toujours pas remporté la moindre rencontre, avec 6 nuls et 7 défaites. Le week-end dernier, les partenaires de Chiriches (blessé actuellement) ont obtenu un nouveau score de parité face à a Salernitana (2-2) avec des buts d’Okereke et de Ciofani. L’Italien a égalisé en toute fin de rencontre. Il s’agit du second match nul consécutif de la Cremo après celui obtenu à domicile face à une formation de l’Udinese (0-0) qui a réalisé une très bonne entame de championnat. Pour affronter le Milan AC, Cremonese déplore des absences importantes avec les Chiriches ou Dessers sur le flanc.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Milan AC a bien redressé la tête après son revers surprise face au Torino il y a 10 jours. En effet, les Lombards se sont imposés en Ligue des Champions face à Salzbourg (4-0), décrochant leur qualification pour les 8de finale de la C1, avant d'enchaîner en championnat. Le grand artisan du succès obtenu contre les Autrichiens a été Olivier Giroud. A quelques jours de l’annonce du groupe pour le Mondial, le champion du Monde 2018 a signé un doublé contre Salzbourg. Sur sa lancée, l’ancien joueur de Chelsea et d’Arsenal a inscrit le but décisif lors de la réception de la Spezia (2-1) avec une réalisation zlatanesque d’une volée acrobatique. Fou de joie, Giroud a quitté son maillot et a pris un second carton jaune, et a donc été expulsé. Le français manquera donc le déplacement à Cremonese. En son absence, l’attaque devrait être conduite par le portugais Leao (5 buts en 12 matchs de Serie A). Face à une formation relégable, le Milan AC devrait faire le taf et prendre 3 points précieux.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Cremonese Milan AC détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !