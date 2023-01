Pronostic Cremonese Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Cremonese - Juventus : la Vieille Dame démarre comme elle a fini

Profitez d'un bonus de 100€ chez Unibet

Profitez d'un bonus de 100€ chez Unibet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Cremonese Juventus :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Promu cette saison, Cremonese joue comme prévu le maintien avec une 18place au classement, mais tout de même déjà 6 points de retard sur le premier non-relégable. Un peu plus solide avant la Coupe du Monde, le club avait enchaîné 3 matchs nuls (contre l'Udinese, la Salernitana et le Milan AC) mais avait terminé par une défaite chez l'Empoli (2-0). Seule équipe de Serie A à ne pas avoir encore gagné de match cette saison, Cremonese a tout de même perdu 8 de ses 15 premiers matchs de championnat.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Juve est 3du classement. Si les 10 points de retard sur le leader napolitain apparaissent comme une déception, il faut se souvenir du début de saison catastrophique du club pour mesurer le chemin parcouru. En effet, éliminée de C1 (3d'un groupe comprenant notamment le Benfica et le PSG), la Juve a signé une grosse remontée au classement de la Serie A grâce à sa série en cours de 6 victoires (5 d'entre elles ont fini avec moins de 4 buts au compteur), dont une dernière juste avant la coupure face à la Lazio (3-0). Intéressante également en amical avec une victoire face à Arsenal (2-0), la Juventus devrait pouvoir s'imposer chez un promu relégable, et- Votre 1pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer- Votre 1pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à joueravecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Cremonese Juventus encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !