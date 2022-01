Pronostic Côte d'Ivoire Égypte : Analyse, cotes et pronostic du 8e de finale de la CAN 2022

La Côte d’Ivoire domine le choc face à l’Égypte

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Côte d’Ivoire - Égypte :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’affiche des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations met aux prises la Côte d’Ivoire à l’Égypte. D’un côté, les Éléphants possèdent l'un des effectifs les plus forts de la compétition et de l’autre, les Pharaons réussissent régulièrement dans la CAN grâce à leur collectif. La sélection ivoirienne a débuté sa campagne par un succès étriqué face à la Guinée équatoriale (0-1), avec un but rapidement inscrit par Max-Alain Gradel, qui venait de perdre son père quelques jours plus tôt. Ensuite, les Éléphants ont été tenus en échec par la Sierra Leone (2-2) dans un match marqué par plusieurs faits de jeu défavorables aux hommes de Patrice Beaumelle. Tout d’abord, le milieu de terrain de l'AC Milan, Frank Kessié, a raté un penalty, ensuite le portier Sangare s’est troué en fin de match et a permis aux Sierra Léonais d’égaliser dans les arrêts de jeu. La qualification devait se jouer face au champion en titre, l’Algérie, qui avait sorti les Ivoiriens de la CAN en 2019. Impliqués et efficaces, les Éléphants ont largement dominé les Fennecs (3-1). Ce succès marquant a fait de la Côte d’Ivoire un des favoris au titre. Cette sélection regorge de talents avec les Aurier, Seri, Kessié, Gradel, Haller, Pepe. En difficulté à Arsenal, l'ancien Lillois a déjà inscrit 2 buts et devrait épauler Haller devant, aux côtés de Gradel ou Zaha.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Égypte se présente comme étant la sélection avec le plus gros palmarès dans la CAN (7 titres). Lors de cette édition camerounaise, es Pharaons ont connu une entame timide, avec une défaite logique lors de la 1journée face au Nigeria (1-0). Dominés par la puissance des Nigérians, les Égyptiens n’ont pas su imposer leur plan de jeu. Ensuite, l’Égypte s’en est remise à sa star, Mohamed Salah. Le joueur de Liverpool a inscrit le but décisif face à la Guinée Bissau (0-1) qui a permis aux Égyptiens de reprendre confiance. Dominatrice, l’Égypte s’est ensuite défait du Soudan (1-0) lors de la dernière journée. La sélection de Carlos Queiroz ne s’est pas montrée brillante, mais ne doit pas être enterrée. Forte de son expérience et de son palmarès (7 titres), la sélection égyptienne espère jouer un mauvais tour à la Côte d’Ivoire. L’effectif des Pharaons est composé majoritairement de joueurs évoluant dans les 2 grands clubs nationaux, à savoir le Zamalek et Al Alhy. Seuls les Salah, Elneny ou Mostafa Mohamed jouent à l’étranger. Solide lors de la phase de poules, l’Égypte peut compter sur un excellent portier avec El-Shenawy et sur l’expérimenté Hegazy en défense centrale. Avec son effectif supérieur et la confiance engendrée avec son succès face à l’Algérie, la Côte d’Ivoire devrait passer ce tour face à une Égypte solide, mais loin d’être éclatante.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Côte d’Ivoire Égypte détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !